Pub

Dois filmes fortíssimos marcam o festival: "Una Mujer Fantástica" e "Call Me By Your Name".

Um novo prodígio chileno ganha a aclamação total na Berlinale. Depois de Gloria, mostrado aqui em 2013, Sebastián Lelio confirma todos os bons indícios desse filme com Una Mujer Fantástica, um imenso retrato feminino de uma mulher que vai à luta em Santiago do Chile dos nossos dias.

Neste caso, uma cantora travesti da noite que aprende a ser mulher depois de o namorado mais idoso morrer com um aneurisma após uma noite de sexo. O "fantástica" do título também alude para o lado fantástico desta realização, sempre em modo de sedução com a música sublime de Matthew Herbert e por uma escolha em vertigem de um tom melodramático a fazer lembrar a última fase de Almodóvar.

Una Mujer Fantástica não se iliba de abordar as questões do género e do preconceito homofóbico mas é um filme que quer sempre ir mais além disso ao ponto de entrar declaradamente no território dos contos de fantasmas e numa possibilidade de musical. De alguma forma, somos assaltados por um mundo de sonho (para combater o pesadelo) desta jovem mulher, interpretada com galhardia por uma transexual chamada Daniela Vega.

Esta personagem, Marina, é daquelas que não nos sai da cabeça, um verdadeiro furacão de cinema que poderá muito bem dar a Vega o prémio de interpretação feminina. Aliás, o próprio filme é até agora o grande candidato ao Urso de Ouro. Não é por acaso que o realizador já tem nas mãos um novo projeto falado em inglês e com um orçamento gigante: Disobedience, com Rachel McAdams e Rachel Weisz.

No Panorama, passou ontem outro dos grandes filmes da Berlinale, Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, o filme que veio de Sundance com críticas calorosamente positivas. E confirma-se, este romance gay baseado no livro homónimo de André Aciman, é inundado de uma beleza transcendental.

O que estamos ali a ver, entre um rapaz de 17 anos e outro de 24, é muito mais do que um caso de amor gay, é pura e simplesmente uma lindíssima história de amor, situada no Norte de Itália num verão do começo dos anos 80, onde os jovens ouviam FR David e Psychedelic Furs. A prova de que Eu Sou o Amor (2009) não foi um golpe de sorte. Este discípulo de Bertolucci não quer fazer à Visconti (Morte em Veneza não é para aqui chamado), prefere antes uma modulação de serenidade raríssima, sobretudo quando se filma o desejo, quando se filma o primeiro amor.

O filme está ainda embalado com canções de Sufjan Stevens, capazes de nos deixarem ainda mais presos ao erotismo das palavras. Para já, sabe-se que em Portugal é da Big Picture devido ao acordo feito muito recentemente com a Sony.

Em Berlim