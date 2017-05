Pub

"Francisco, o Papa do Povo", Daniele Luchetti

É sempre bom observar como o mercado corresponde à sua/nossa actualidade. Este é mesmo o filme certo no momento exato... E, no entanto, a pergunta impõe-se: o que é que "isso" tem a ver com cinema? Muito pouco.

Apresentado em Itália, primeiro como objeto de cinema, depois como minissérie televisiva, este Francisco, o Papa do Povo não passa de uma pobre variação sobre os estafados mecanismos do filme "biográfico" - um bom texto jornalístico diz-nos mais (e melhor) sobre o modo como Jorge Bergoglio participou na resistência à ditadura militar na Argentina.

Fica a nota inevitavelmente desconcertante: esta pobre derivação televisiva está assinada pelo cineasta de filmes como O Meu Irmão É Filho Único (2007) e A Nossa Vida (2010), dos mais interessantes que o cinema italiano produziu neste nosso século XXI.

Classificação: * medíocre