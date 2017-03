Pub

A CRIADA Park Chan-wook

É inspirado num romance vitoriano, tem uma estrutura narrativa de boneca russa, mas a história passa-se durante a ocupação japonesa da Coreia (1930). Do prestigiado realizador coreano Park Chan-wook, A Criada surge no horizonte de estreias com aparência bem encorpada, a fazer jus ao nome da distribuidora: Bold.

Não por acaso, é sob um detalhado sistema de aparências que aqui se labora o prazer da revelação. A princípio, somos lançados num quadro reconhecível: uma criada chega a uma mansão revestida de mistérios. Porque foi enviada? Para ajudar um impostor a casar com a sua senhora, e roubar-lhe a herança...

Se esta piscadela de olho não convence, o melhor é não saber mais nada, porque o filme ergue-se a partir de uma voluptuosa e deliciosamente perversa arte de contar. Isso e uma estética desarmante, que dá novas tonalidades ao romanesco.

Classificação: ****