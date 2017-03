Pub

Chama-se Pórtico do Paraíso e realiza-se anualmente em março, em Ourense, desde 2008. Música antiga predomina, mas há outras propostas

Toma o seu nome do pórtico da catedral de São Martinho, belo conjunto escultórico e policromático realizado no século XIII por discípulos do Mestre Mateus, o autor do Pórtico da Glória da catedral de Santiago.

Numa região espanhola, o sul da Galiza, com pouca oferta ao nível musical, o Festival "Pórtico do Paraíso" alcançou agora a 10.ª edição, colocando Ourense, histórica cidade termal banhada pelo Minho e aninhada entre montanhas, na rota dos festivais europeus. Tal como outros, também este associa música e património arquitetónico, realizando-se cada concerto num edifício significativo da cidade e da comarca. Dos sete concertos programados (só um deles pago), assistimos a dois: o da Accademia del Piacere e o de Brigitte Lesne.

A Accademia del Piacere do gambista virtuose Fahmi Alqhai, grupo que em Portugal já atuou na Gulbenkian e no Terras Sem Sombra, apresentou-se aqui sob a forma de trio de violas de gamba e cravo, com um repertório inteiramente do Barroco francês, centrado na oposição do "anjo" (Marin Marais) e do "diabo" (Antoine Forqueray), "reconciliados" por fim por Jean-Philippe Rameau, ou seja: a gamba no seu máximo esplendor de virtuosidade e expressividade, entre o idioma autóctone francês e as influências italianas. Espaço escolhido foi a barroca igreja de Santa Maria Nai (Mãe), no centro histórico.

As peças de Marais procedem dos Livros II-V desse mestre, incluindo quatro da insólita "Suite d"un gôut étranger" (Livro IV); já as cinco peças de Forqueray, incluindo a "La Portugaise", provinham das Suites n.º 1 e n.º 5 das "Pièces de viole"; por fim, de Rameau, ouviu-se "Les Sauvages" (da Suite em sol M), cuja música ele retomaria nas suas "Indes galantes".

Fahmi Alqhai configura-se, quer pelas suas capacidades de executante, quer pelas suas qualidades enquanto "performer" como um intérprete ideal desta música, daqueles que de imediato convoca em nós os ambientes palacianos/"salonnesques" em que estas obras eram executadas ao tempo dos Luíses. Nelas, com efeito, o brilho virtuosístico tem em cada "esquina" a refinada graça e a sofisticação a "espreitar", traço potenciado ainda pela coeva arte tão francesa das "notes inégales". Isto foi sobretudo evidente na música de Marais, com os "tremblements" e as cores dos harmónicos; na de Forqueray, em que avultou a ornamentação amiúde carregada e as texturas mais cheias, para no exemplo solitário de Rameau o rústico ser resgatado pelo elegante.

No dia seguinte, seguimos para São Pedro de Rocas (em Esgos), um "mui" antigo e ermo mosteiro que remonta ao século VI, cuja "jóia" é um pequeno templo escavado na rocha. Ali, perante 50 pessoas (capacidade máxima; houve 3 sessões), Brigitte Lesne, figura maior da música antiga, e sobretudo da medieval, cantando e acompanhando-se na "rote" (harpa-saltério) e em percussões (sineta e pandeiro com soalhas), "desfiou" um rol de canções da Ars Antiqua, das tradições provençal, galego-portuguesa e sefardita, tendo a mulher por protagonista (e até por autora).

Brigitte é uma sábia destes repertórios, inclusivé ao nível do estudo da pronúncia da língua occitana e do galaico-português. Em canções que requerem uma voz sempre exposta, lisa e fina, Brigitte escolheu a som íntimo e terno da harpa para as canções de amor, a sineta para o cântico à Virgem de entrada (em latim) e o pandeiro para as duas canções sefarditas (na segunda colando bem à linha melódica orientalizante). A voz acusou aqui e ali algum desgaste, mas a poética associada à - e criada com a - "performance", junto com o ambiente do espaço e a acústica "estéreo" que ele permite, deram a esse momento um carisma particular.



O Festival termina hoje com "Mantra", dedicado ao encontro musical luso-indiano (Portugal "esteve" outrossim aqui num concerto de repertório trovadoresco) nos idos de Quinhentos, em Goa, pelo Orlando Consort&Guests.



(o crítico viajou a convite da organização do Festival)