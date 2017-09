Pub

"O Futebol", de Sérgio Oksman

O reencontro entre um pai e um filho que não se viam há mais de 20 anos. Esta é a base de O Futebol, um documentário concebido através de uma bonita jogada, sem recorrer ao show de bola ou simulações espalhafatosas para prender a nossa atenção.

O filho é o realizador brasileiro Sérgio Oksman, cujas memórias de infância com o pai, Simão, estão ligadas a esse desporto que noutra época se entranhava na vivência quotidiana, pelos relatos de rádio.

O futebol é então o motivo para o retomar, lento, do diálogo entre os dois, num Brasil tristonho em pleno Campeonato do Mundo (2014). "Não tem clima de Copa", diz Sérgio, e é nessa antítese da festa que se constrói o olhar sobre um homem de 70 anos, pouco dado a conversas - a não ser as de futebol - e que ainda trabalha para se sustentar. O humanismo desse olhar tem uma discreta força poética.

Classificação: *** (Bom)