Moonlight, Barry Jenkins

Está nomeado para 8 Óscares , foi a coqueluche do Festival de Toronto e venceu o Golden Globe de melhor filme dramático. Este ano é o "indie" mais celebrado. A dúvida com que se fica é se toda esta glorificação ao filme de Barry Jenkins não acontece um pouco em torno do seu tema, dos seus temas: o espelho da América negra desfavorecida e todas as questões inerentes como a violência dos "bullys", a homofobia, o flagelo da droga e o racismo.

Uma dúvida legítima quando aqui sobra um registo de uma certa poesia estilizada para ilustrar os males de um destino de uma criança afro-americana que cresce num bairro marginal na Florida.



Filmado em três tempos: a infância, a adolescência e a transformação em adulto deste rapaz, Moonlight encontra o tempo certo (e a sua verdade) no último ato. Aí sim há uma patine de emoções que nos toca bem fundo...

Classificação: ***