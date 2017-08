Pub

Biografia do Papa Francisco, pensada para um público mais jovem, é acompanhada por uma aplicação para o telemóvel.

"O calor era asfixiante naquele 15 de fevereiro de 1929 no cais de Buenos Aires. Contrastava com o frio que os Bergoglio deixavam para trás, do outro lado do Atlântico, numa Europa marcada pela destruição da guerra e ameaçada pelo fascismo." É aqui, no dia da chegada à Argentina de Rosa Bergoglio, a avó de Jorge Mario Bergoglio, que começa a história contada no livro Papa Francisco, de autoria de Rita Carvalho, com ilustrações de Ricardo Drumond (aguarelas feitas a partir de fotografias verdadeiras).

Primeiro volume da coleção "Papas Peregrinos em Fátima", pensada para um público mais jovem, este é também um dos primeiros projetos da AAA Editores, de Américo Areal, e tem como particularidade uma faceta multimédia que não tem sido explorada no meio editorial português: quando se adquire o livro tem-se acesso a a uma aplicação para descarregar no telemóvel ou no tablet; ao apontar a câmara destes aparelhos para as ilustrações do livro surgem vídeos que têm informações e imagens adicionais sobre o momento retratado. No caso do livro sobre o Papa Francisco, por ser tão recente, há por exemplos os vídeos do anúncio do novo Papa e da sua primeira aparição na janela do Vaticano.

Na verdade, apesar de ser o primeiro editado, este é o último livro da coleção. Haverá um volume dedicado aos Três Pastorinhos (que será lançado ainda este mês), e outros sobre Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. "São livros pensados para um público mais jovem, com uma linguagem muito simples e factual", explica a autora.

Rita Carvalho foi jornalista no Diário de Notícias e no semanário Sol, onde acompanhou de perto os temas religiosos, e atualmente, trabalha no departamento de comunicação da Companhia de Jesus. Mas a sua ligação a Fátima é muito mais do que profissional. Católica, Rita fez várias peregrinações a Fátima, integrou as equipas de jovens de Nossa Senhora e agora pertence às equipas de Nossa Senhora para casais. "Costumo ir a Fátima a 12 de maio e esta espiritualidade mariana já me dizia alguma coisa", conta.

No entanto, aprendeu muito a fazer a pesquisa para estes livros. Por exemplo, para escrever o livro sobre os Três Pastorinhos leu as memórias da Irmã Lúcia: "Foi uma descoberta. Alguma coisa aconteceu na vida daquelas pessoas, não sei se foi uma aparição ou uma visão, mas sei que a sua vida mudou." Rita Carvalho teve oportunidade de conhecer o Papa Francisco, aquando da sua visita a Fátima em maio passado, mas essas impressões não constam do livro. Ficou-se pelos dados biográficos, o modo como tem governado a Igreja e a sua relação com Fátima. E o que foi mais interessante na pesquisa foi perceber como "o Papa que ele é hoje, que tanto surpreende o mundo por ser muito carismático e próximo das pessoas, corresponde ao que ele sempre foi. Como Papa para nós é uma surpresa mas ele sempre um homem simples, que estava nos bairros sociais. É muito coerente e genuíno."

Os livros serão editados em português, inglês, espanhol e italiano. Este já está à venda em Fátima e em breve estará noutras livrarias.

