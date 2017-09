Pub

NEGRA SEDUÇÃO Benedict Andrews

Eis um dos grandes acontecimentos (ainda) deste Verão cinematográfico. No centro do drama está uma mulher que, com 12 anos, teve uma relação sexual com um homem de cerca de 40 anos; passados 15 anos, ela regressa para o confrontar com as dolorosas memórias do que aconteceu...

Enfim, qualquer sinopse é escassa para sugerir o turbilhão de emoções e perturbações que habita este conto moral, e tanto mais quanto tudo nele passa pela crueza que as palavras podem conter - trata-se, aliás, de uma versão de um texto teatral, Blackbird, de David Harrower, adaptado ao cinema pelo autor. Rooney Mara e Ben Mendelsohn são os brilhantes intérpretes principais, não vacilando perante nenhuma das ambiguidades que a história coloca em cena.

Num mundo perfeito, Mara não falharia uma nomeação para os próximos Óscares.

Classificação: **** muito bom