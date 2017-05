Pub

"Música a Música", Terrence Malick

O título português não ajuda muito - teria sido mais adequado optar por "Canção a Canção", preservando a mais básica fidelidade ao original (Song to Song). Dito isto, importa sublinhar o essencial: estamos perante um dos momentos maiores deste ano cinematográfico.

Depois do emblemático A Árvore da Vida (2011), Terrence Malick tem vindo a depurar um modelo de narrativa em que os enigmas dos comportamentos humanos - a começar pela eterna estranheza dos impulsos amorosos - são tratados como uma teia de micro-acontecimentos que absorve e supera as leis clássicas do melodrama. Neste caso, o pano de fundo é o festival South by Southwest (Austin, Texas), apresentado através de um leque de atores - Rooney Mara, Michael Fassbender, Ryan Gosling, etc. - capazes de aceitar a crueldade poética da própria câmara.

Classificação: ***** (Excecional)