Paula Rego - Histórias e Segredos, Nick Willing

Personagem de cinema extremada, Paula Rego, pela câmara do filho, revela-se também uma feiticeira de histórias. Uma mulher que viveu. Ao mesmo tempo, o documentário é uma conversa de mãe para filho. É qualquer coisa de herança viva, nos antípodas da história de cabeceira para adormecer. E os segredos contados, sobretudo as histórias de erotismo, dão um sentido diferente aos seus quadros. Acima de tudo, lembramo-nos que os maiores segredos são sempre material de cinema. O filme mostra ainda Paula Rego em ação no seu atelier, no presente e no passado.

Se este é um filme de mãe para filho, é também um compêndio sobre a arte e a vida. Sempre com o tempo certo do inaprisionável encanto das imagens e fotografias de arquivo. Afinal, a dádiva também é a do filho, cineasta que inventou um documentário com as suas próprias leis, longe das imposições das biografias televisivas.

Classificação: **** (muito bom)