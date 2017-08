Pub

A trajetória profissional de Tavernier passa pela Nova Vaga, mas a sensibilidade sempre se manteve fiel aos mestres clássicos.

Não é por acaso que Bertrand Tavernier define a sua "Viagem" a partir de um núcleo estético (e cronológico) claramente limitado. Embora envolvido com os primeiros capítulos da Nova Vaga, nomeadamente como assistente de Jean-Luc Godard, Tavernier sempre se assumiu como discípulo dos modelos narrativos, e até da postura moral, de mestres clássicos como Jean Renoir ou Jacques Becker.

E com toda a razão. Nos momentos mais depurados da sua filmografia, deparamos com uma atitude criativa que se mantém fiel a essa "velha vaga" que tantas obras-primas deu ao cinema francês. Nesta perspetiva, O Juiz e o Assassino (1976), um dos títulos em que Tavernier dirigiu Philippe Noiret, será um dos seus trabalhos mais exemplares: a história do julgamento de um "serial killer" na segunda metade do século XIX é, de uma só vez, um drama psicológico e uma tragédia moral - foi também um dos títulos emblemáticos dos primeiros anos da carreira de Isabelle Huppert.

A visão do mundo de Tavernier oscila entre a crítica social do seu tempo e o desejo de um cinema ligado a memórias mais ou menos nostálgicas. Geração Estragada (1977) ou Uma Semana de Férias (1980) nascem da sua atenção ao presente francês, aliás refletida na temática do recente drama político Palácio das Necessidades (2013). Em contraponto, Um Domingo no Campo (1984), porventura o seu filme mais perfeito, evoca as vésperas da I Guerra Mundial num misto de encanto e inquietação - valeu-lhe o prémio de realização em Cannes.

Sempre atento ao valor narrativo das matérias musicais, Tavernier é também um apaixonado do jazz, a ponto de ter transformado o saxofonista Dexter Gordon em ator principal de À Volta da Meia-Noite (1986), uma bela evocação da cena jazzística dos anos 50. O elenco do filme integrava, aliás, personalidades ligadas a diversos universos musicais, incluindo Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Alain Sarde, Eddy Mitchell, Billy Higgins, John McLaughlin e Wayne Shorter, combinando os artifícios da ficção com uma pulsação quase documental. Martin Scorsese, velho amigo de Tavernier, surgia num pequeno papel. Hancock era também o autor da música original que viria a ser consagrada com o Óscar de melhor banda sonora.