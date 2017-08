Os Expensive Soul, que estiveram no Meo Marés Vivas deste ano, substituem Salvador Sobral no Festival F

Pub

Pelo quarto ano, o Festival F volta a invadir o centro histórico de Faro, entre quinta e sábado com dezenas de concertos.

É apresentado como "o último grande festival de verão", um estatuto que este ano ganha novo significado, após três edições sempre em crescendo. O Festival F passa a contar com três noites de programação (mais uma em relação às edições anteriores), aumenta a lotação em 20% depois de ter esgotado uma das noites do ano passado e estende-se, pela primeira vez, para fora da muralha, mantendo a presença nas ruas de Vila Adentro, como é conhecido o centro histórico de Faro, o coração do festival.

Sete palcos irão receber mais de quatro dezenas de artistas e grupos nacionais, de várias áreas musicais. Uma das novidades deste ano é o palco Ria, por onde irão passar alguns dos nomes mais fortes do cartaz. O arranque é dado amanhã ao fim da tarde, com um concerto da Orquestra Clássica do Sul, na Igreja da Sé, continuando a música noite fora, ao som de nomes como Xutos & Pontapés, Expensive Soul (substituem Salvador Sobral que cancelou ontem este e outros concertos por questões de saúde), Dengaz, Samuel Úria, Cuca Roseta ou Beat Bombers. Rui Veloso, Agir, Carminho, Valete, Mão Morta ou Batida, na sexta, e Jorge Palma, Miguel Araújo, HMB, Dillaz, Orelha Negra ou Frankie Chavez, no sábado, são outros dos nomes desta edição.

Além da música, a programação inclui artes plásticas, cinema, feira de artesanato urbano, stand-up comedy e diversas tertúlias, como as que o escritor Valter Hugo Mãe vai moderar nos claustros da Sé, sempre às 19.00 e que contarão com a presença de Samuel Úria, no primeiro dia, Adolfo Luxúria Canibal, no segundo, e Júlio Resende com Júlio Machado Vaz, no último dia. A partir das 19.30, os temas de conversa são outros: amanhã, Sandra Barata Belo, Rita Redshoes e Sandra Correia, com a moderação de Clara Henriques, estarão à conversa sobre o processo de criação artístico no feminino, enquanto na sexta-feira será a vez de Nuno Markl e Nuno Artur Silva discutirem o humor, numa conversa moderada por João Gobern. Por último, no sábado, fala-se sobre futebol com Rui Miguel Tovar, José Nunes e Fernando Alvim.