Pub

Banda terá de pagar pela destruição causada num concerto no passado dia 9 de julho

A banda de rock U2 terá de pagar 90.000 euros para a reabilitação do estádio olímpico de Berlim, 'Olympiastadion', depois dos danos causados num concerto no passado dia 09 de julho.

As obras no estádio, que ascendem a um total de 130 mil euros, permitirão ao Hertha ter o mesmo pronto quando receber em 29 de julho o Liverpool, em jogo de comemoração do 125.º dos dois clubes.

O jogo entre ambos os clubes irá marcar o retorno do técnico Jurgen Klopp pela terceira vez à Alemanha, desde que em 2015 deixou o Borussia Dortmund, clube no qual venceu o campeonato alemão de futebol em 2011 e 2012.