Pub

O novo álbum da banda ainda não tem data de lançamento

A banda U2 revelou esta quarta-feira uma canção do novo álbum: "The Blackout". A banda anunciou ainda que o primeiro single de Songs of Experience será lançado a 6 de setembro - o título é "You"re The Best Thing About Me".

Songs of Experience será o primeiro álbum de U2 desde Songs of Innocence - funcionará como um segundo tomo para o LP de 2014. Sobre o atraso no lançamento, Bono disse à revista Mojo, que "as novas canções já estavam prontas a sair e, entretanto, o mundo mudou". Ainda assim este será "um álbum muito pessoal, não será um álbum político de um momento para o outro."