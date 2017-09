Pub

Exposição reúne obras de 18 artistas, a maioria aquisições recentes da coleção La Caixa e inéditas, que têm um denominador comum: refletir sobre as contradições da sociedade contemporânea.

Uma escada de embarque num avião, num qualquer aeroporto. Uma fila de pessoas que surgem e vencem os degraus. No topo, param. E esperam pacientemente, em silêncio. Só então a câmara de filmar do albanês Adrian Paci (n. 1969) se afasta revelando que não há qualquer avião encostado a essa escada. Não há ali mais nada. Com este vídeo de pouco mais de cinco minutos de uma viagem para lado nenhum - Centro di Permanenza Temporanea (2007) -, a curadora Nimfa Bisbe marca o tom para a exposição Turbulências, que hoje abre ao público na Galeria do Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, em Lisboa.

Uma seleção entre as quase mil obras da coleção La Caixa, que reflete "uma narrativa que temos vindo a construir dentro da coleção com artistas contemporâneos comprometidos com a realidade atual, prestando especial atenção à crítica social", contextualizou Nimfa Bisbe, durante a apresentação à imprensa, na quarta-feira.

Na primeira sala, não nos podemos deixar levar pela quietude e pela lindeza da série de fotografias Campos de Batalha. Ultramar (de 2016) da dupla espanhola María Bleda (n. 1969) e José María Rosa (n. 1970). As contradições voltam a estar presentes. Afinal, aquelas paisagens são palcos de violentas batalhas históricas em diferentes locais no continente americano, do Canadá à Argentina.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Movimiento en Falso", do mexicano Damián Ortega | Orlando Almeida/Global Imagens Facebook

Twitter

Este reavivar da memória de lutas pela independência é um dos exemplos de obras que fazem a ponte com o manifesto programático concebido por António Pinto Ribeiro para Lisboa, Capital Ibero-Americana da Cultura, no âmbito da qual esta exposição foi especificamente pensada.

E foi do outro lado do Atlântico que Carlos Garaicoa (n. 1967) realizou a obra Aniversário (2015), uma coleção de 37 selos inspirada num selo emitido em 1940 que comemora o 51.º aniversário do nascimento de Adolf Hitler. As imagens de líderes políticos, que podem ser vistas através de lupas, enfatizam a repetição das operações de propaganda política ao longo da história.

Pertence a Marta Minujín (n. 1953) o Partenón de Libros (1983) com que a exposição prossegue, registo documental desta artista argentina que cobriu uma réplica do maior ícone da democracia ateniense com 20 mil livros - "alguns antes proibidos pela ditadura", especifica a também diretora da Coleção La Caixa de Arte Contemporânea - numa homenagem à democracia.

Na sala seguinte, três barris de petróleo sob uma base rotativa motorizada prendem o olhar. A escultura Movimiento en Falso (1999-2003), do mexicano Damián Ortega (n. 1967), "é um exemplo do recurso ao humor e à ironia para criticar as políticas promovidas pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento Económico dos presidentes do seu país nos anos 1980, muito dependentes do petróleo", explica a curadora.

Um pórtico marca a entrada no espaço criado para a dupla projeção de vídeo do também mexicano Carlos Amorales (n. 1970), Useless Wonder (de 2006), que através de ilustrações animadas remete para um contínuo processo de transformação do mundo.

Já no andar superior, a exposição desloca-se para outra geografia mundial. Através de I Might Die Before I Get a Rifle, de 1989-2008, uma séries de 12 fotografias, o artista libanês Walid Raad (n. 1967) questiona a iconografia tradicional da fotografia de guerra.

Na sala seguinte, através de oito fotografias (Gambiarras, de 2005-2010), o brasileiro Cao Guimarães (n. 1965) documenta o modo como o cidadão comum cria verdadeiras esculturas para ultrapassar necessidades de que um assador feito com um carro de mão e uma cadeira são exemplo. E o venezuelano José António Hernández-Díez (n. 1964) confronta-nos com uma metáfora sobre a dura vida das crianças nas grandes cidades, através de uma instalação composta por uma série de skates que o artista fez com pele de porco frita e rodas coloridas.

Por trás deste La Hermandad (1994) descobre-se Turbulent (1998), a obra da artista iraniana Shirin Neshat (n. 1957) que empresta o título à exposição. O visitante é colocado no centro das desigualdades de género, numa espécie de duelo entre a cantora Sussan Deyhim e o artista Shoja Azari, ele a atuar para público e ela para uma plateia vazia. "A sharia, a lei islâmica no Irão, proíbe as mulheres de cantarem caso haja homens no público", contextualiza Nimfa Bisbe.

Na última sala, Primitive (2006), instalação com sete vídeos, de Apichatpong Weerasethakul (n. 1970), através da qual o cineasta tailandês conta a história da cidade fronteiriça de Nabua, propondo uma possibilidade utópica, com recurso até a uma nave espacial, de reconciliação de um povo a partir da construção de uma memória, de uma identidade.