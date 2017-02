Pub

Os prémios para os piores filmes e atores do ano são atribuídos desde 1981. O atual presidente dos Estados Unidos ganhou um Razzie em 1991, mas nunca o foi buscar

A organização dos Razzies divulgou este sábado os piores do ano. E lembrou a Donald Trump que tem desde 1991 para levantar o Razzie pelo seu desempenho como ator secundário a fazer de si próprio em Ghosts Can't do It. "Temo-lo orgulhosamente em exposição na nossa sede de Los Angeles. Esperamos que venha buscá-lo rapidamente antes que se desfaça", disseram os fundadores dos prémios ao Huffington Post.

"Gostaríamos que o tirassem daqui e o colocassem com o seu justo vencedor, na sala onde atualmente exibe uma performance muito triste para uma assustada audiência mundial", referiram John Wilson e Mo Murphy.

Veja aqui Donald Trump:

Trump conquistou o Razzie em 1991 num cameo. Os criadores das "framboesas douradas" lembram que estes são uns prémios bem humorados e com amor pelo bom cinema mas dizem-se orgulhosos por terem sido dos primeiros a reconhecer a "horrenda atuação" do atual presidente dos EUA.

Ghosts Can't do It foi realizado por John Derek, marido de Bo Derek, que protagoniza o filme ao lado de Anthony Quinn. Trump surge na trama como um homem de negócios que negoceia com a viúva Kate (Bo Derek).

A framboesa dourada à espera de Trump | Razzies Facebook

Twitter

Entre os nomes distinguidos pelos Razzies ao longo dos anos como o pior cameo (ator ou atriz a fazer de si próprio) estão George W. Bush (em Fahrenheit 9/11) e Madonna (em Truth or Dare).