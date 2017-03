Pub

"Sol de Chumbo", Dalibor Matanic

Sobretudo graças à ação das distribuidoras independentes do nosso mercado (neste caso, trata-se da Lanterna de Pedra), vamos renovando a nossa relação com algumas das mais pequenas cinematografias do espaço europeu. Assim acontece com Sol de Chumbo, produção croata que recebeu o Prémio do Júri da secção "Un Certain Regard" no Festival de Cannes de 2015.

Através de acções repartidas por três décadas de agudas tensões sociais e trágicos combates, somos confrontados com uma perturbante memória das convulsões dos Balcãs. Na dupla qualidade de argumentista e realizador, Dalibor Matanic consegue definir um fresco histórico que resiste a generalizações moralistas, interessando-se sempre pela singularidade das suas personagens. Destaque, por isso, para os seus talentosos actores principais: Tihana Lazovic e Goran Markovic.

Classificação: *** (bom)