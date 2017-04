Pub

O filme de encerramento do Indie é talvez o grande acontecimento do festival. I"m Not Your Negro, de Raoul Peck, sobre o racismo na história da América. O DN falou com o cineasta do Haiti.

Repensar as ideias feitas sobre a raça nos EUA, sobre o racismo. Deixar no ar a raiva e os sentimentos de frustração de um povo. Ser algo mais do que um manifesto, uma lição de História. I"m Not Your Negro, de Raoul Peck é tudo isso sem deixar de ser uma viagem pelo pensamento de James Baldwin, dramaturgo e ensaísta afro-americano, provavelmente o grande compasso moral (e ético) da comunidade negra americana nos anos 1960.

O documentário é baseado em cartas e textos não publicados de Baldwin e socorre-se de uma narração na primeira pessoa por intermédio da voz de Samuel L. Jackson. Mais do que nunca, a "voz" de Baldwin é mais atual nestes dias pré e pós-Trump (o filme chegou aos ecrãs no Festival de Toronto do ano passado). O haitiano Peck, cineasta ativista, é um homem tranquilo quando o encontramos em pleno Palast de Berlim, durante a Berlinale. Num inglês com sotaque explica o segredo do sucesso do filme: "As pessoas ficam em choque. 95% do público americano não era conhecedor dos factos de que Baldwin fala acerca do racismo. Este meu filme funciona como uma necessidade de conversa coletiva. Depois de verem o filme, as pessoas querem continuar a debater este tema. Vi pessoas que não se conheciam, brancos e negros, a continuar a discutir o filme no parque de estacionamento dos cinemas! Porquê? Porque nos confronta individual e coletivamente."

O filme acompanha também momentos fulcrais da vida de Baldwin, desde a sua juventude a imagens de arquivo de momentos em família e em eventos públicos, salientando a sua relação com Edgar Evers, Malcom X e Martin Luther King. Peck, acima de tudo, documenta uma história americana de morte e ultraje. Sobre esse facto, o cineasta vai mais longe: "Tudo na sociedade americana está disposto para que o cidadão não seja confrontado com a história. Tem tudo a ver com uma mitologia gigante que é o Sonho Americano. Um emigrante que chega aos EUA já está a fazer parte desse sonho. Vende-se aquela ideia de que numa altura estás a trabalhar como engraxador e, a seguir, já és milionário. Isso não é verdade. Neste filme faço algumas analogias. Por exemplo, as pessoas associam o racismo à violência e ao nazismo, mas esquecem-se do quotidiano, do racismo do dia-a-dia, do racismo dissimulado. Tal como o sexismo em relação às mulheres. Uma mulher quando entra numa sala com seis homens percebe ali qualquer coisa - já não se comporta da mesma maneira... Ninguém lhe explicou isso, ela sente. É o mesmo com os negros na América, é o mesmo com qualquer outra minoria."

Raoul Peck tem um discurso quase de sociólogo moderado, talvez em virtude do seu passado como diplomata. Antes de guinar para o cinema, chegou a ser ministro da Cultura do Haiti e a trabalhar para as Nações Unidas. Curiosamente, estudou Engenharia Industrial na Europa, na Alemanha, onde terá ficado fascinado por Karl Marx. Não é pois por acaso que esteja aí em exibição O Jovem Karl Marx, realizado por ele. Acima de tudo, é um estudioso da História e acredita que a chegada de Trump ao poder explica-se pelo facto de o povo americano precisar de receitas: "Em tempos de confusão, o populismo ganha sempre ascendente."

I"m Not Your Negro em tempos de Trump ganha de facto uma ressonância de cinema de combate. Nem é colocar o dedo na ferida, é antes escarafunchá-la e mostrar (neste caso, provar) que a América branca nunca soube lidar a com minoria negra, nem mesmo com a eleição de Obama. "O que se passou com Obama é que ele ficou sozinho no poder. Quem o ajudou a ser eleito ficou depois sentadinho no sofá a ver televisão, a pensar que ele ia resolver tudo. O que aprendi dos líderes afro-americanos que vemos no filme é que não podemos ficar parados, temos de intervir. A democracia é um processo ativo", revela.

Numa nota mais pessoal, garante também que o tema do racismo é global, seja no seu Haiti ou nos EUA: "Aprendi desde cedo que era mais do que apenas uma pessoa negra. No meu país não acordo e penso: sou negro. O haitiano pensa sim que nasceu na pátria que venceu o exército mais poderoso e que foi o primeiro Estado negro a ficar independente! No Haiti sabemos que a história é possível... Por isso, pessoas como Sidney Poitier e Harry Belafonte, que vinham das Caraíbas, tinham uma outra educação."

O filme foi nomeado ao Óscar de melhor documentário e gerou as mais apaixonadas discussões no Festival de Berlim. Tudo isto num período em que o cinema americano mergulhou de frente no tema do racismo. Além deste e de Moonlight, apareceu também O Nascimento de Uma Nação, de Nate Parker, sobre uma revolta dos escravos, e Elementos Secretos, de Theodor Nelfi, acerca das mulheres negras que foram fundamentais na conquista espacial americana. I"m Not Your Negro chega às salas no próximo dia 18.