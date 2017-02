Pub

Inicia hoje a 18ª edição das Correntes d"Escritas na Póvoa de Varzim

Não é a primeira vez que se reúnem escritores de todos os países da lusofonia no festival literário da Póvoa de Varzim, mas nesta edição das Correntes d"Escritas essa situação voltará a acontecer entre hoje e sábado.

Além de ser a edição em que se comemora a "maioridade" das Correntes d"Escritas, pois é a 18ª, estarão no evento autores de Angola - Ondjaki, Júlio Almeida e Manuel Rui; de Moçambique - Mbate Pedro; da Guiné: Francisco Conduto de Pina e Tony Tcheka; de Cabo Verde - Germano de Almeida; de São Tomé - Goretti Pina; de Macau - Carlos Morais José. Só ficou em falta um representante de Timor.

Como é habitual, a concentração de representantes das duas línguas ibéricas mantém-se e da Catalunha vêm Gaspar Hernández e Jordi Llobregat e da Galiza Carlos Quiroga, entre muitos outros. Desta vez há ainda uma outra novidade nas presenças, que é o grande número de autores sul americanos como há muito não se via. Da Venezuela, país pela primeira vez na Póvoa, estará o escritor Alberto Barrera Tyszka; da Argentina Claudia Piñero, entre outro. Também do Brasil, vem uma outra surpresa, a presença do importante escritor, Ignácio de Loyola Brandão, que terá uma entrevista de vida feita por José Carlos Vasconcelos.

As novidades não se ficam por aqui, porque pela primeira vez irão acontecer quatro iniciativas paralelas, D"Escritas 1 Dia, que reunirão numa deslocação pela cidade grupos improváveis de escritores, ilustradores, designers e fotógrafos, passeios que serão publicados futuramente em livro. O objetivo é a criação de textos de temática poveira sob novo olhar.

Habitual será o lançamento de novidades literárias, estando já anunciados três dezenas de lançamentos: Diário das viagens fora da minha terra de Eugénio Lisboa, A flor amarela de Anabela Mota Ribeiro, Coração mais que perfeito de Sérgio Godinho, Céus negros de Ignacio del Valle, Um lugar chamado Angola de Karla Suárez, Yoro de Marina Perezagua, O livro sagrado da factologia de Rui Zink, A obsessão da portugalidade de Onésimo Teotónio de Almeida, O paraíso de Paula de Sousa Lima, A forma das ruínas de Juan Gabriel Vásquez e a Literatura na lente de Daniel Mordzinski, entre muitos outros.

Entre os momentos mais aguardados está o anúncio amanhã dos prémios literários Casino da Póvoa, Papelaria Locus; Conto Infantil Ilustrado e Fundação Dr. Luís Rainha, revelados após a sessão oficial de abertura do Correntes d" Escritas pelo presidente da República, e antes da conferência inaugural de Francisco Pinto Balsemão, sob o tema Os media (ainda) são necessários?