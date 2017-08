Pub

1943-2017. Realizador do clássico Massacre no Texas, morreu aos 74 anos. Entre os seus títulos mais famosos inclui-se também Poltergeist

Cineasta emblemático na história do moderno cinema de terror, o americano Tobe Hooper faleceu no sábado em Sherman Oaks, Los Angeles - contava 74 anos. Em boa verdade, bastou um filme, Massacre no Texas (1974), para lhe conferir a dimensão de figura de culto junto de várias gerações de espectadores.

A sua atividade no cinema começou como operador de filmes documentais, estreando-se na realização com The Heisters (1964), curta-metragem a meio caminho entre o fantástico e o burlesco. O projeto de Massacre no Texas teve como ponto de partida um argumento escrito pelo próprio Hooper, com a colaboração do seu amigo Kim Henkel, em alguns aspetos inspirado na história verídica do assassino Ed Gein.

A saga do grupo de jovens que, numa viagem de lazer, é apanhado por uma família de assassinos tornou-se um cliché frequente dos filmes de terror. Num certo sentido, podemos dizer que a sua "invenção" pertence a Massacre no Texas - e com componentes muito mais elaboradas do que na maior parte dos seus descendentes. Refletindo o mal-estar de um tempo em que os efeitos dramáticos da guerra do Vietname eram transversais na sociedade americana, Hooper criou um verdadeiro conto assombrado sobre a decomposição dos valores tradicionais. A figura de Leatherface, interpretado pelo islandês Gunnar Hansen, emerge como líder de assustador simbolismo: ele lidera um clã de canibais, sendo uma serra elétrica o seu objeto de eleição (facto refletido no título original: The Texas Chainsaw Massacre).

A marca de Spielberg

O impacto do filme foi imenso, gerando receitas de 30 milhões de dólares, número espetacular para uma produção que tinha custado cem vezes menos. A sua abordagem da violência transformou-o em objeto de muitas polémicas e restrições (a estreia nas salas do Reino Unido só seria autorizada 24 anos mais tarde). Quando, em 1982, Steven Spielberg, na qualidade de produtor, convidou Hooper a dirigir Poltergeist, a sua carreira em Hollywood parecia um facto consumado. Assim não aconteceu, até porque, justificadamente ou não, Spielberg é muitas vezes apontado como o principal criador de Poltergeist. Seja como for, depois de dois títulos que cruzavam o terror com a ficção científica - As Forças do Universo (1985) e Os Invasores de Marte (1986) -, Hooper regressou às origens, assinando a sequela Massacre no Texas 2 (1986). Não repetiu o sucesso do original, mas deu origem a uma "franchise" cujo oitavo título, Leatherface, deverá chegar aos clubes de vídeo digitais ainda este ano.

Foi trabalhando com regularidade, sendo Combustão Espontânea (1990), sobre o filho de um casal que, antes do seu nascimento, participou em experiências com energia atómica, uma das suas histórias mais originais e perturbantes. Assinou também diversas realizações para televisão, em séries como Tales from the Crypt (1991) ou Night Visions (2002), mas sem nunca recuperar a visibilidade que desfrutou nas décadas de 70/80. Em 2011, publicou o romance Midnight Movie. Em 2014, foi homenageado em Cannes com a passagem da cópia restaurada de Massacre no Texas na Quinzena dos Realizadores.