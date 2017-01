Pub

Se o ano musical terminasse agora, de súbito, I See You funcionaria como um ótimo representante para a pop. Os londrinos esperaram e cresceram - mas não se comprometeram

Os mais rigorosos e formais certamente protestarão diante do que acima fica dito: afinal, 2017 teve direito a uma abertura "solene" com um álbum experimental e ambiental de Brian Eno, Reflection. Todos estamos de acordo: o multiplicado e multifacetado produtor, o teimoso criador de novos mundos, não merece o desprezo. Mas, de novo, este aristocrata do universo pop aposta numa longa sequência (54 minutos, sem intervalos) que soa transversal ao tempo - não é, para o melhor e para o pior, uma marca deste ano, mas um capítulo mais num percurso singular. E esse estatuto, único ou pelo menos raro, coloca o seu novo andamento num papel do género "fora de competição". O que não invalida, por exemplo, que Eno não consiga continuar a estender a sua magistratura de influência a muito do que hoje se produz. É o caso de I See You, o terceiro álbum do grupo londrino The xx, em que o crescimento assinalado não invalida, bem pelo contrário, a continuidade dos toques ambientais de elegância e, até, dos providenciais silêncios tão característicos de Brian Peter George St. John de la Salle Eno.

Há, em relação a este recente capítulo assinado por Romy Madley Croft, Oliver Sim e Jamie "xx" Smith (o trio que se manteve no elenco da banda, entre o primeiro e o segundo álbuns, depois do despedimento assumido de Baria Quereshi), alguns sinais exteriores que merecem reflexão. Depois da surpresa explosiva com o disco de estreia (2009), que chegou ao milhão de cópias vendidas, o grupo optou pela reincidência nas pistas, para dar formato a Coexist (2012). Lançados para concertos de estádio e festivais de verão, os The xx precisaram de respirar. Em 2013, ainda contribuíram com uma canção, Together, para a banda sonora do filme O Grande Gatsby, de Baz Lurhmann. Em maio de 2014, surgiu a primeira declaração pública de que o conjunto estaria a trabalhar no terceiro álbum. Para que este visse a luz do dia, a espera tornou-se longa e ainda deu oportunidade a Jamie Smith de lançar um disco a solo, In Colour. Foi preciso aguardar por janeiro de 2017, o que pode ser interpretado por complicações no propósito anunciado de, ao terceiro andamento, ser inevitável alargar horizontes.

Abertura e otimismo

Curiosamente, quaisquer sobressaltos conceptuais ou práticos que possam ter acontecido desaparecem, por completo, do resultado final. Formalmente, os The xx prescindiram das canções mais curtas, eliminando em absoluto os temas abaixo dos três minutos (marcas dos álbuns anteriores), como se precisassem agora de mais tempo para "se explicarem". Ironicamente, num momento em que o mundo se carrega de ameaças de tempestade (política, social, económica), os três cúmplices acabam por mergulhar - sem exageros, vamos lá - numa certa onda do otimismo, perfeitamente traduzida nos versos iniciais de Dangerous, significativamente escolhida como canção de abertura, que vale como um apelo à reação, individual ou coletiva, numa ocasião em que só ela pode travar um devir nefasto. Essa tónica mantém-se quando entra em campo o assunto preferido do grupo: as relações a dois, olhadas agora de um ponto de vista que, no limite, pode considerar-se muito mais orgânico, com referências expressas ao corpo - lábios, olhos, pulmões, veias, braços, pele, cabeça, cérebro, mãos, rosto e sangue são palavras que, de forma expressa, marcam presença. Há mais romantismo e mais esperança à solta, por contraste com as ansiedades anteriores.

Tal não significa, longe disso, que o trio tenha assinado qualquer armistício com as silly love songs, bem pelo contrário. Dir-se-ia, isso sim, que o desanuviamento cresceu em paralelo com o enriquecer dos arranjos, com mérito para a produção de Rodaidh Mcdonald, em que se torna notória a presença de um naipe de metais e de grupos de cordas (com destaque para figuras como Laurie Anderson, viola de arco, Peter Gregson, violoncelo, ou James Underwood, violino), expressões de realce que não desviam as atenções do essencial. Aí, os The xx mantêm fidelidade aos princípios anteriormente estabelecidos, com espaços rítmicos magnéticos e com o prolongar daquilo que parece um singelo elogio da simplicidade.

As canções de I See You, até podem, sem esforço, ser utilizadas como pretextos de dança - acontece, além do fantástico single On Hold, com a já citada Dangerous e com I Dare You. Curvamo-nos, ainda, diante da beleza estrutural de Say Something Loving, de Lips, de Replica, que se enquadram perfeitamente na "tradição" do grupo. O momento mais emotivo será provavelmente Brave for You, canção em que Oliver Sim aproveita para se dirigir aos pais, já falecidos, mas cuja mensagem ultrapassa largamente o âmbito familiar. Depois, o fecho do disco, com Test Me, pode anunciar outra das balizas para o futuro sonoro dos The xx - é exatamente aqui que entra em campo o espírito protetor de Brian Eno, com um arranjo sublime que obriga a reclassificar em alta uma canção que vai muito além do mero desafio.

Tudo somado, dá direito a constatar que houve uma evidente evolução, sem que o grupo se tenha deixado enredar em "gorduras supérfluas" face à sua orientação original. I See You entrou diretamente para o primeiro lugar do top britânico e merece o aplauso generalizado da crítica, disponível para acompanhar as transformações que a banda decidiu rubricar. Como de costume, um dos passatempos é, agora, descobrir proximidades e influências. Até aqui se atreve avançar com uma: se tivessem prosseguido a sua aliança conjugal e musical em público, se se dispusessem a albergar um maestro dos ritmos como Jamie "xx" Smith, quem hoje não andaria muito longe aqui seriam os Everything But the Girl. Mas, se calhar, é a esta mudança que se chama "passagem do testemunho". A ser assim, os The xx agarram-no com ambas as mãos, não perdem tempo a olhar para trás, e cortam a meta, obviamente com medalha.





I See You

The xx

Ed. Young Turks /

Popstock

PVP: euro 11,99 euros