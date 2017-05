Pub

Os norte-americanos The National acabam de anunciar uma digressão mundial para apresentar o novo álbum, que será lançado a 8 de setembro. A digressão passa por Portugal a 28 de outubro, com um concerto no Coliseu de Lisboa.

Sleep Well Beast será o sétimo LP da banda. O primeiro single chama-se "The System Only Dreams In Total Darkness" e já pode ser ouvido.

A banda já passou por Portugal pelo menos uma dezenas de vezes. Os bilhetes serão colocados à venda a partir de dia 19 de maio.