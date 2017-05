Pub

Músico colapsou em palco, mas ninguém o levou a sério. Morreu horas depois

O guitarrista norte-americano Col. Bruce Hampton sofreu um ataque cardíaco e colapsou em palco esta segunda-feira, durante um concerto em Atlanta, para celebrar o 70º aniversário. A banda não percebeu que algo sério se passava e continuou a tocar normalmente durante vários minutos.

O músico morreu horas depois no hospital de Crawford Long, em Atlanta, Estados Unidos.

"No princípio toda a gente pensou que ele estava a brincar, mas ele estava a morrer enquanto toda a gente estava a tocar", afirmou o fotógrafo Michael Weintrob, que trabalhou com Bruce no passado, citado pela Page Six, do New York Post.

Bruce era conhecido por ser muito energético em palco e no vídeo, gravado por um fã, vê-se que alguns membros da banda riem-se enquanto ele está deitado no chão. A banda continuou a tocar o tema Turn on Your Lovelight

O guitarrista, que foi apelidado de padrinho do Iam, completou 70 anos a 30 de abril. Tornou-se famoso nos anos 1960 e 1970 como líder da banda de rock Hampton Grease Band e a partir daí participou em vários projetos musicais de sucesso.

Em 2000, Bruce Hampton, cujo verdadeiro nome é Gustav Berglund III, adotou oficialmente o nome de Coronel Bruce Hampton, segundo o New York Times.