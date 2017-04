Pub

A cantora e compositora Teté Alhinho apresenta o seu mais recente álbum, "Mornas ao piano", que definiu como "um regresso ao colo da música cabo-verdiana", na quinta-feira no B.Leza, em Lisboa.

O álbum, que marca o seu regresso aos discos em nome próprio depois de Voz (2004), foi editado na passada sexta-feira e resultou, em parte, de uma operação de angariação de fundos (crowdfunding).

"Com este CD, produzido por mim, com apoio de Mónica Jardim, regresso ao 'colo' da música de Cabo Verde", afirmou à agência Lusa a cantora de 60 anos.

Reivindicando-se "parte da alma cabo-verdiana", a cantora propõe, "num formato simples, recuperar alguns temas" que marcaram a sua juventude e também algumas canções inéditas.

"Além de mornas, que são maioritárias, este CD tem um batuque de Mário Lúcio, uma coladera e uma mazurca, além de temas compostos por mim", afirmou Teté Alhinho, que resgatou mornas de Daniel Mariano, Paulinho Vieira, Jacinto Estrela e B. Leza.

Teté Alhinho assina a composição de Muchacho Loco, da poetisa cubana Carilda Oliver Labra, e de dois poemas de Mário Lúcio, N'tem um amor e P'Alta, este último uma homenagem à mãe da artista.

Alhinho assina ainda a letra e música de Lua bonita e, entre os inéditos há um com letra de Hélio Cruz e música de Antero Simas.

O disco conta, entre outros, com as participações dos músicos Ricardo de Deus, ao piano, Francelino Silva, no contrabaixo (que faz parte da Orquestra Nacional de Cabo Verde), e Rob Leonardo, na bateria e percussão.

No palco do B. Leza, no Cais do Sodré, em Lisboa, Teté Alhinho é acompanhada ao piano por Moises Ramos, no contrabaixo por Carlos Barretto, nas percussões por Iuri Oliveira, e, na guitarra acústica e cavaquinho, por Paló.

O álbum Voz saiu em 2004, ao qual se sucedeu o single Mi ma nha San Jon, editado em 2014, enquanto, pelo meio, em 2008, gravou com a filha, Sara Alhinho, o álbum Gerassons.

Teté Alhinho é autora e compositora de mais de 50 canções, entre as quais Dia T"chuva Bem, A téma, Chibinho, C"Lamor, Coladera nobo, Conversa adiada, Desabafo, Dia qui'm vira, Mudjer e Terra verde.

A cantora e compositora começou a cantar ainda jovem tendo feito parte, entre outros, dos grupos A Voz de Cabo Verde, Ritmos Caboverdianos, Os Tubarões, Bulimundo e Simentera.

Entre 1975 e 1980 estudou em Cuba, onde participou em vários programas radiofónicos cantando e acompanhando-se ao violão.

Em meados da década de 1980 gravou, em Portugal, o primeiro álbum, Mares do sul, com a produção de Paulino Vieira e Péricles Duarte, regressando em seguida a Cabo Verde, onde fez parte dos Simentera, com os quais percorreu vários palcos internacionais, e retomou a carreira a solo, tendo gravado o álbum Menino das ilhas, produzido por Paulino Vieira.