Ator esteve presente na votação por unanimidade de louvor ao "reconhecimento de todas as artes cénicas"

No Dia Mundial do Teatro, que se assinalou na segunda-feira, a Assembleia da República aprovou por unanimidade um voto de louvor pelo dia e juntou todas as bancadas "na celebração e reconhecimento de todas as artes cénicas", na presença do ator Ruy de Carvalho.

A presença deste ator é também ela sinalizada pelo voto de louvor aprovado. No texto, inicialmente apresentado pela bancada do CDS, lê-se que, "entre todos os artistas" que se celebram, assinala-se "especialmente o actor Ruy de Carvalho, que celebra este mês os seus 90 anos de uma extraordinária vida, 75 dos quais dedicados ao Teatro". "Ele é a prova viva do talento, da dedicação, da permanente reinvenção e da entrega a uma arte e ao público português - que o reconhece como um dos seus maiores", aponta ainda o voto de louvor.

O texto refere que a celebração desta arte - "eterna porque sempre reinventada, como a atriz Isabelle Huppert afirma [...], na mensagem oficial da UNESCO para o Dia Mundial do Teatro" - completa-se ao longo da História: "As peças mais contemporâneas são alimentadas pelos séculos passados, os repertórios mais clássicos tornam-se modernos de cada vez que os encenamos." Mais: o "teatro é muito forte" e "resiste e sobrevive a tudo, à guerra, à censura, à penúria".

Para os deputados da Assembleia da República, é na "capacidade de representar outro" e na "ausência de ódio", "que temos a possibilidade de criar cidadãos do mundo".

Todos os deputados aplaudiram de pé o ator Ruy de Carvalho.