Batman vs Superhomem: o pior dos piores

Os Razzies - prémios para os piores filmes do ano - foram entregues este sábado. Documentário sobre rival de Trump, Hillary's America, entre os galardoados.

Os prémios anti-Hollywood já têm destinatários. Os melhores dos piores estão disponíveis num vídeo divulgado este sábado no site dos Razzies. Batman vs Superman: O Despertar da Justiça foi o grande vencedor, com quatro Razzies.

O documentário de Dinesh D'Souza, Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party foi considerado o pior nas principais categorias, incluindo filme. "A atriz que faz de Hillary" foi eleita a Razzie deste ano e Dinesh D'Souza, que faz de si próprio, foi considerado o pior ator.



O Razzie Redeemer Award (artista "redimido") foi para o ator Mel Gibson, no seu regresso a Hollywood com o Herói de Hacksaw Ridge.

Os vencedores dos Razzie são votados online por cerca de mil membros em 24 países, que pagam 40 dólares de inscrição. Os filmes Zoolander e Batman vs Superman lideravam as nomeações: As "framboesas douradas" existem desde 1980 e são o antídoto para os Óscares de Hollywood.