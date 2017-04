Pub

O festival Sumol Summer Fest encerrou o cartaz esta quinta-feira com Deejay Telio, DJ SlimCutz e DJ Big

Uma das maiores revelações do hip-hop em língua portuguesa está confirmado para o Sumol Summer Fest: Deejay Telio, que leva o seu amigo Deedz B. A atuação está marcada para dia 1 de julho no Ericeira Camping.

Além desta dupla angolana, existem outras confirmações que encerram o cartaz. É este o caso de DJ Big, uma das principais referências neste género musical, que assina um radioshow na MegaHits conhecido por The Party Rocket. Na sua lista de colaborações estão nomes como Sam The Kid, Regula e Valete. O artista vai mostrar o seu reportório no dia 30 de junho.

DJ SlimCutz é a última confirmação do cartaz deste ano. Sobe ao palco no dia 1 de julho.

Às generosas atuações já marcadas d'A História do Hip-Hop Tuga, juntam-se General D e Tribruto. Allen Halloween, Bispo, Capicua, Dengaz, Dillaz, Holly Hood e Sam The Kid são alguns dos artistas que também irão atuar no dia 30 de junho no Palco Sumol.

O festival acontece a 30 de junho e 1 de julho. O bilhete diário encontra-se à venda por 22 euros, enquanto o passe sem acampamento está a 30 euros e com acampamento a 38.