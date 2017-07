Sudoeste, um guia para estreantes

Pub

Ano após ano, são muitos os adolescentes para quem o Sudoeste é uma espécie de ritual de iniciação, em que pela primeira vez estão por sua conta e risco. As linhas que se seguem foram escritas a pensar neles - e nos pais.

Chegar

> A vida neste ano vai estar mais facilitada para os que chegam de carro, não só porque o espaço do estacionamento vai estar (finalmente!) iluminado, mas também porque, pela primeira vez e mediante o pagamento de um valor extra de 40 euro, vai haver um espaço para quem quiser acampar junto ao carro, facilitando assim toda a logística de bagagens. Tanto a CP como a Rede Expressos vão ter campanhas especiais para os festivaleiros. No caso dos comboios, pode adquirir-se um bilhete integrado de viagem e festival, com preços entre os 126 euro e os 149 euro ou beneficiar dos desconto de 30 por cento para os portadores de passe. O transfer entre a estação de Santa Clara Saboia e o recinto está também assegurado, tal como o transporte de e para a Zambujeira do Mar para quem for de autocarro.



Dia a dia

> Como já é tradição, haverá ligações de autocarro, durante todo o dia, entre o recinto e a Zambujeira do Mar. Para quem preferir uma alternativa de transporte mais saudável e ecológica, neste ano haverá também um serviço de aluguer de bicicletas no recinto.



Comer

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

> Além da zona de restauração, dentro do recinto e na zona do campismo, o espaço volta a contar com um supermercado e com um serviço de entregas de compras, a cargo do Continente Online - basta encomendar pela internet e depois é entregue no stand da empresa no festival. Ou seja, já não é preciso ir carregado com toneladas de comida, como nos velhos tempos.



Fazer

O canal tem vigilância constante | Gonçalo Villaverde/Global Imagens Facebook

Twitter

> A "praia do Canal", como é conhecida a zona balnear do festival, situada numa zona mais larga do canal de rega, voltará novamente a ser o local mais concorrido durante o dia. Está aberta das 09.00 às 19.00 e conta com a vigilância de nadadores- -salvadores. Ali bem perto, a poucos metros, foi neste ano instalado a nova Vila Santa Casa, uma tenda de circo onde funcionará, durante o dia, um palco de artes performativas e visuais, com sessões de cante alentejano, workshops de arte urbana e espetáculos de teatro, circo ou dança.



Segurança

> A zona do campismo encontra-se vigiada em permanência e é acessível apenas a quem tenha a pulseira-passe do festival. Dentro do recinto haverá também um posto da GNR, um hospital de campanha e a presença, em permanência, de um serviço de bombeiros, prestado pelos voluntários de Odemira.



Contactos

> Este ano, serão alargados os pontos de carregamento de telemóveis e todo o recinto, incluindo o estacionamento e a zona de campismo, estará coberto com wi-fi gratuito. A organização aconselha por isso a que seja feito o download da aplicação oficial do Meo Sudoeste, na qual estarão disponíveis todo o tipo de informações sobre o festival.



Ficar

>É a opção mais em conta e a mais procurada. Acampar, aliás, faz parte da experiência deste festival, mas, para quem preferir fazer um upgrade ao nível do conforto, existem algumas opções de glamping no recinto. Por questões de segurança, na zona de campismo não são permitidas quaisquer embalagens de vidro nem fogareiros sem ser do tipo Campingaz. De resto, não faltam mordomias, como uma cozinha comunitária, lavandaria com máquinas de lavar e secar e mais de 500 chuveiros, onde ao final da tarde há um DJ a animar os banhos.