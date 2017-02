Pub

O filme que se vai focar apenas nas aventuras de um dos mais míticos heróis da saga, e do cinema, deverá estrear em maio de 2018

Han Solo é uma figura incontornável do universo Star Wars e até do mundo do cinema. Um dos muitos heróis representados por Harrison Ford vai ter agora direito a um filme só sobre as suas aventuras a bordo da sua também lendária nave, a Millenium Falcon, com o seu fiel companheiro Chewbacca.

A fotografia mostra Alden Ehrenreich (no meio da fotografia, de camisa azul), que vai representar um jovem Han Solo, juntamente com colegas do elenco, mais concretamente Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge, Emilia Clarke e Donald Glover.

Os realizadores, Phil Lord e Christopher Miller, também aparecem na fotografia, assim como Joonas Suotamo, um jogador de basquetebol finlandês que fará do Wookie mais famoso do universo, Chewbacca.

De acordo com o site oficial da saga Star Wars, o filme vai focar-se apenas nas aventuras de Han Solo e Chewbacca antes do primeiro filme do universo criado por George Lucas.

Está previsto que o filme estreie em maio de 2018.