A atriz de Aquarius foi considerada a melhor nos Prémios Platino. Pedro Almodóvar venceu também o prémio de realização. Ambos falaram em exclusivo para o DN em Madrid.

Antes da gala começar, Sónia Braga dizia-nos que já tinha ganho: "estar aqui já é uma vitória. Já ganhei". Perto das 1 da manhã de ontem, já com o troféu Platino de melhor atriz nas mãos voltava a fazer confissões ao DN: "agora ganhei mesmo! Foi muito lindo. Este prémio deixou-me muito emocionada! Veio-me uma emoção muito grande de coisas diferentes, lembrando-me quando há quatro anos venci no Panamá o Platino de Honra. Este agora vem prestigiar a nova vida que iniciei com Aquarius. São duas etapas da vida de uma mulher, atriz e cidadã". Perguntamos como está a ser essa sua segunda vida e a resposta chega com uma lágrima no canto do olho: "esta minha segunda vida está a ser linda! Este Aquarius vai dar oportunidade a muita gente. É um filme que abriu a cabeça a muita gente. Além do mais, sou a única pessoa com dois Platinos, não sou?".

Antes, ao final da tarde, contava-nos com um sorriso sincero que ainda está à espera de um convite para filmar em Portugal: "é incrível como nunca filmei em Portugal e vocês tiveram lá a Gabriela! Trabalhei por exemplo no México a falar em inglês... Trabalhei na Argentina para um filme americano... Fica lançado o meu pedido: quero filmar em português em Portugal!". O pedido está lançado mas perguntamos se a sua cotação a seguir a Wonder, com Julia Roberts (estreia na rentrée), Fátima, com Harvey Keitel (filmado em Portugal) e Going Places, de e com John Turturro, não vai aumentar: "Que nada! Além do mais, espero que ninguém fique dececionado com a minha participação em Wonder. Tenho apenas uma participação muito especial, uma só cena e nem contraceno com a Julia Roberts. Wonder é um filme muito bonito. Quanto ao Going Places, posso dizer que foi uma delícia. Faço mãe do Turturro. Como é possível? Tudo é possível em cinema! Por isso, há um diálogo no filme que diz "Nossa! Como é tão jovem a tua mãe!" Mas do Brasil continuam a não me convidar".

Mais à frente volta a falar da controvérsia que o filme de Kleber Mendonça Filho causou no Festival em Cannes: "lá aconteceu o que aconteceu. Todos nós temos uma só voz e o ponto de vista do protesto e da nossa visão é uníssono, de todos. Aquarius passou a representar a resistência. E quem definiu essa resistência não foram os artistas mas sim o público que procurou o filme. Aliás, quem nos define como artistas é sempre o público, qual governo qual quê! É também sempre a plateia quem nos procura e nos pede o que fazer".

Na passadeira vermelha dos Platino o momento mais "off" terá sido o longo abraço que deu ao outro grande vencedor da noite, Pedro Almodóvar, fã da atriz. O Platino de melhor realizador falou ao DN e mostrou ser um entusiasta da causa cine ibero-americana: "parece-me muito bem estes prémios incluirem cinema português e brasileiro. É muito bom termos a Sônia Braga a competir com a minha Emma Suarez! A Sônia é uma amiga. O português pode não ser exatamente o espanhol mas faz sentido estar aqui! Portugal e Brasil tocam-me o mesmo que a América Latina. Nem imagina como me inspiram! Em todos os sentidos e podem acreditar que o fado também me inspira".

Almodóvar e o seu Julieta venceram o Platino de melhor direção e música, mas o grande vencedor da noite foi O Ilustre Cidadão, de Mariano Cohn e Gastón Duprat, comédia que em Portugal teve um lançamento demasiado discreto. Este sucesso argentino venceu os Platino de melhor filme, guião e ator (Oscar Martinez, que venceu também o prémio do público). "este nosso escritor tem muitíssimo a ver com o vosso José Saramago. Observámos muito o Saramago como personagem e todo o seu momento de glória. Além de Saramago, inspirámo-nos muito em Borges e noutros escritores. Esta personagem é um Frankenstein de diversos escritores , disse-nos o realizador em exclusivo.

Cartas da Guerra, de Ivo M. Ferreira, proposto para três Platinos, melhor fotografia, direção de arte e som, saiu de Madrid de mãos a abanar. Segundo Paulo Trancoso, presidente da Academia portuguesa, Cinzento e Negro, de Luís Filipe Rocha, terá ficado perto de ser nomeado.

Nesta cerimónia, Cristiano Ronaldo e José Mourinho, foram alvo de piadas por parte do apresentador comediante Boris Izaguirre, que brincou com o ego de ambos .

Para o ano, os Prémio Platino têm a cerimónia marcada no México, em Cancun.

Palmarés Prémios Platino

Melhor filme : O Ilustre Cidadão (Argentina)

Melhor realização: Pedro Almodóvar -Julieta (Espanha)

Melhor ator: Oscar Martinez- O Ilustre Cidadão

Melhor atriz: Sônia Braga- Aquarius

Melhor argumento: Andrés Duprat- O Ilustre Cidadão

Melhor fotografia: Oscar Faura- Sete Minutos depois da Meia-Noite (Espanha)

Melhor direção de arte: Eugenio Caballero - Sete Minutos depois da Meia-Noite

Platino de Honra : Edward James Olmos