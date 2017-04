Pub

"Um Rico Sovina", Fred Cavayé

O protagonista é um forreta, mas o filme encheu os cofres das bilheteiras francesas. Um Rico Sovina chega às nossas salas com essa nota de sucesso no país de origem, e no entanto é impossível não dar pela sua insipidez. Se é verdade que olhamos para Dany Boon como um dos rostos mais interessantes da atual comédia francesa, o mesmo não se poderá dizer do realizador Fred Cavayé, cujo percurso ainda curto tem sido marcado pelo cinema de ação.

Em termos simples, Um Rico Sovina é uma piada mal-amanhada sobre um homem capaz das maiores contorções só para não gastar um cêntimo a mais. Sem grandes surpresas na representação da ideia, o filme de Cavayé procura dar-lhe substância com um nó dramático (de cariz familiar) que em vez de fortalecer as situações cómicas, tem o poder de as transformar em pacotilha sentimental... Uma oportunidade perdida.

Classificação: * (Medíocre)