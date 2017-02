Pub

Workshops, música e feira do livro marcam Periferias em Sintra, de 1 a 12 de março

Chão de Oliva organiza pelo sexto ano o Periferias, um festival internacional de artes performativas. Este festival que junta diversos espetáculos decorre em várias zonas de Sintra. A Casa de Teatro de Sintra, o Legendary Café, o Palácio Nacional de Sintra e a Sala de Chá da Biblioteca Municipal de Sintra são alguns locais que acolhem esta iniciativa.

Marcado de 1 a 12 de março, o Periferias junta teatro, dança, exposições, animações de rua, workshops, música e uma feira do livro.

Do programa constam workshops de dança africana, marionetas, ilustração e storytelling. A animação deste evento também se pode encontrar nas ruas de Sintra com "Animação Rua" no Centro Histórico, "Espetáculo de Rua" no Largo D. Amélia ou "Animação Comboios" que pode ser visto na linha de Sintra e de Cascais.

A diversão musical deste festival ficou marcada para o Legendary Café, nos dias 1 e 8 às 23.00, enquanto a feira do livro se realiza de quarta-feira a domingo das 10 horas às 19 horas.

Para a realização do evento, a organização Chão de Oliva convidou também artistas e grupos de Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Cuba.