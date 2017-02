Seu Jorge, no Meo Sudoeste, em 2014

O músico é a mais recente confirmação do festival Super Bock Super Rock, onde atuará a 15 de julho

O músico brasileiro Seu Jorge regressa este ano a Portugal e um dos concertos será em julho no festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, onde prestará tributo a David Bowie, anunciou a organização.

O músico atuará a 15 de julho, terceiro e último dia do festival, no Parque das Nações, e o espetáculo irá focar-se em versões em português de canções de David Bowie, que gravou em 2005 para o filme Um peixe fora de água, de Wes Anderson.

Além do concerto em Lisboa, Seu Jorge tem já marcada presença noutras datas em Portugal, nomeadamente em agosto no Monte Verde Festival, na ilha de São Miguel, e na Feira de São Mateus, em Viseu.

Entre as canções de David Bowie que Seu Jorge recria, apenas para voz e guitarra acústica, estão Life on Mars, Rebel, Rebel, Changes e Stardust.

Seu Jorge (Jorge Mário da Silva), 46 anos, nasceu num bairro pobre do Rio de Janeiro, condição que não o impediu de seguir o sonho da representação, onde começou, e da música.

Em 2002 entrou no filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, numa altura em que já tinha editado um álbum a solo e participado em vários projetos de música, numa mistura de rock, funk, reggae e samba, o género de eleição.

No filme Um peixe fora de água, de Wes Anderson, a participação quase se resumia a reinventar temas de David Bowie em língua portuguesa.

O primeiro álbum a solo, Samba Esporte Fino, saiu em 2001. Três anos depois surgiu com Cru e em 2007 América Brasil. Seguiram-se Seu Jorge & Almaz (2010) e dois volumes Música para churrasco (2011 e 2015).