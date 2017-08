Pub

Nos selos estão representadas algumas das personagens da saga, da Princesa Leia a Darth Vader

Os CTT lançaram uma coleção de selos para celebrar os 40 anos da saga cinematográfica Guerra das Estrelas.

"Esta emissão resulta de uma parceria entre os CTT Correios de Portugal e a The Walt Disney Company Portugal e é a primeira vez que selos portugueses, cujas emissões estão entre as mais premiadas do mundo, abordam o imaginário de Hollywood", afirmam os CTT em comunicado.

Nos selos estão representadas algumas das personagens desta saga, iniciada em 1977, nomeadamente a Princesa Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader e o Mestre Yoda.

A saga Guerra das Estrelas "relata histórias de aventuras míticas e inspiradoras numa galáxia muito, muito distante... A excelência criativa e a inovação são a essência de Star Wars e ajudaram a transformar a saga num fenómeno de cultura popular, contando com uma legião de fãs multigeracional", referem os CTT.

A emissão começa a circular em Portugal meses antes da prevista estreia, em dezembro, de um novo filme "Star Wars: Os Últimos Jedi", de Rian Johnson.

A apresentação oficial da série filatélica está prevista para o próximo dia 18 de setembro, pelas 11:00, na Loja CTT dos Restauradores, em Lisboa.

A emissão filatélica dos CTT é composta por duas peças com o mesmo tema, "uma emissão em versão gomada (os selos tradicionais) e uma segunda em versão de selos autoadesivos".

O bloco com três selos tem o valor de 1,50 euros e, por seu turno, uma tiragem de 60.000 exemplares.

"Os CTT acreditam que esta emissão passará a fazer parte da mística colecionista associada a Star Wars", lê-se no mesmo comunicado.

O design dos selos é de Francisco Galamba. As obliterações de primeiro dia estão a ser feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Município no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada.

