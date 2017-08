Pub

2:22 -- Hora Fatídica, de Paul Currie

Era suposto ser um thriller, mas isso é para esquecer. 2:22 - Hora Fatídica apresenta-nos um homem obcecado com padrões que identifica no seu quotidiano (gestos, vozes, pessoas, etc.), e que o vão conduzir à descoberta de um acontecimento passado relacionado com ele e uma mulher... Uma história que, assente em ideias rebuscadas, só quer afinal explorar o romance enjoativo e encaminhá-lo para um artifício dramático.

À falta de naturalidade de qualquer situação do filme - sempre preso a uma lógica ilustrativa dos padrões - soma-se o piroso "olhar bonito" do realizador sobre as personagens, que enche a atmosfera de uma berrante falsa elegância ou subtileza. A saber, este par Romeu e Julieta conhece-se num espetáculo de dança que parece saído de uma revista de moda, e depois vem-se a saber que ela trabalha numa galeria de arte... E o bom gosto?

0 (mau)