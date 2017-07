Pub

Entrevista a Rodrigo Amarante, o músico que atua hoje no festival Mimo. Em Amarante.

O cantor e compositor brasileiro, de 40 anos, tem o apelido da cidade, e isso não é mera coincidência. Convidado pelo Festival MIMO para atuar hoje (21.45), Rodrigo Amarante tentou descobrir mais sobre os seus antepassados durante a sua estada.

Como está a correr a viagem de conhecimento das suas raízes?

A verdade é que não há muita informação e estou espremendo a minha mãe para dizer mais. Tenho os nomes dos antepassados e mais nada. Talvez fique só na fantasia. Eu sei que o meu sangue vem daqui, mas não sei exatamente de onde.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Quais as impressões sobre Amarante?

Achei lindo, lindo, lindo, lindo.

É o oposto de onde vive, Los Angeles.

Ah, é bem diferente, mesmo.

Los Angeles é uma cidade agressiva?

Agressivo é o Rio de Janeiro. Los Angeles é uma espécie de ante-cidade. Um deserto onde enfiaram palmeiras importadas do Iraque para ficar com cara de oásis, roubou-se a água de outro vale, criou-se um rio falso de cimento. Ou seja, muito diferente daqui, onde há rio de verdade.

Gosta de viver nesse sítio plástico?

Quem gosta de viver em sítio plástico? Vivo porque tenho de viver. Vou para onde sinto que devo ir. Passei a minha infância sem poder escolher onde viver.

Até que ponto Los Angeles é boa escolha?

Não foi muito escolha, não. Foi trabalho. Comecei a ser convidado, fui ficando. Me apaixonei e casei.

Se começar a receber muitos convites de Portugal poderá mudar-se para cá?

Ué, claro.O meu sonho sempre foi esse.

Disco novo só em 2018, certo?

É. Era para ter começado a gravar em abril, mas fui convidado a fazer uma banda sonora. Fiz isso nos últimos quatro meses. Vou gravar o disco novo só quando voltar, por isso só sai no ano que vem.

E para que filme é a banda sonora?

É de um filme de produção inglesa, Entebbe (realizado por José Padilha), um thriller político sobre um sequestro de um avião que ia de Telavive para Paris e que solidificou a política de não diálogo de Israel com a Palestina. O que é terrível.

Leu só o argumento ou já viu o filme?

Tive o filme, já estão montando. O ideal é ter primeiro o roteiro, mas já tinha o filme para fazer a música vendo.

É um desafio diferente?

Sim. Resolvi aceitar por causa disso. O ritmo de trabalho é muito mais rápido e tenho um cliente, tenho de alinhar com a visão do realizador. Não adianta achar maravilhoso se não servir o filme. O filme tem de gostar da música.

E sobre o seu próximo disco, já quer revelar alguma coisa?

Não há muito que dizer. Posso falar de forma vaga porque as músicas ainda não estão gravadas e não está totalmente escrito, mas o meu plano é fazer deste disco um próximo capítulo e não uma repetição. No primeiro disco solo definiu-se uma identidade e uma personagem meio fictícia. E agora a personagem vai a algum lugar. Então, a escrita é mais para fora do que para dentro.

Vai tocar temas novos?

Vou, um ou outro.

Vê com tristeza ou com revolta o que se passa hoje em dia no Brasil?

Os dois. A gente está vivendo um momento nefasto no mundo. Há uma ascensão do fascismo e a direita tomando conta. É uma tristeza total.

As investigações funcionaram de forma diferente entre Lula e Temer?

Claro. Funciona para quem está no poder. Está acontecendo uma coisa parecida nos Estados Unidos, que é o fim dos direitos civis e das conquistas que nos custaram tanto, em termos de cultura e de programas sociais, e há um regressão em termos sociais. A direita toma conta do poder e acaba com o Ministério da Cultura, acaba com os programas sociais e você vê a violência e o desespero. É terrível. Bom seria que fosse para a cadeia um por um. Estou esperando o dia de comemorar a entrada do Temer na cadeia.