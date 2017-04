Pub

A Última Fronteira, Sean Penn

Desde o misterioso e encantatório The Indian Runner (1991), o ator americano Sean Penn tem-se afirmado também como um realizador original, de espírito independente. Apresentado em Cannes 2016, A Última Fronteira (título original: The Last Face) valeu-lhe uma receção cruel, fulanizada e agressiva, agravada pelo modo como a "imprensa" de escândalos explorou a sua separação da atriz Charlize Theron.

Javier Bardem e Theron interpretam um par envolvido em diversas campanhas humanitárias em zonas de conflito em África, sendo tratados menos como personagens e mais como porta-vozes de um esquemático discurso moral sobre as tragédias da geopolítica. Para agravar tudo o resto, o filme parece ter sido feito à pressa, com evidentes problemas de produção - enfim, ficam as boas intenções e uma oportunidade perdida.

Classificação: * (medíocre)