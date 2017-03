Se está frio e chuva vamos descobrir Lisboa por dentro

Pub

A empresa municipal Egeac promove ao longo de um mês uma programação que convida a entrar em espaços menos conhecidos da cidade. Espetáculos e visitas de entrada livre.

Um espetáculo de teatro numa sala da Câmara Municipal de Lisboa. Um espetáculo de dança no Mercado, um espetáculo no Teatro Capitólio, no Parque Mayer. Uma visita aos "bastidores" do Aeroporto Humberto Delgado. Estas são algumas das propostas do programa "Lisboa por Dentro" promovido pela Egeac, a partir de hoje e durante o próximo mês.

Em setembro, a Egeac realiza o Festival Lisboa na Rua que, ao contrário das Festas de Lisboa (em junho), tem geralmente uma programação mais alternativa e para públicos mais pequenos, apesar de se realizar no espaço público. São, por exemplo, concertos em jardins e praças. "Sentimos uma grande recetividade por parte do público para este tipo de programação mais de nicho e também para fazer um movimento para outras zonas da cidade, fora do centro", explica Joana Gomes Cardoso, presidente da Egeac. "E foi um bocadinho encorajados por esta ideia de que há um público para propostas diferentes em locais diferentes que pensámos que nesta altura do ano se justificava fazer uma outra programação. Mas, como estamos condicionados pelo tempo, não poderia ser feita ao ar livre." Este "por dentro" é, portanto, literal - porque as atividades acontecem dentro de espaços - mas é também um "por dentro" mais concetual porque se oferece uma programação mais intimista.

Tanto pode ser permitir o acesso a locais que normalmente não estão acessíveis, como pode ser levar o público a espaços públicos mas para lhes dar uso diferente do habitual. "Queremos criar uma apropriação da cidade por parte das pessoas", diz a responsável.

Não é um programa muito intenso, mas é variado. No que toca a espetáculos, por exemplo, há duas propostas: teatro numa sala dos Paços do Concelho e dança no Mercado de Santa Clara.

Haverá também oportunidade para conhecer por dentro o Teatro Capitólio, que esteve fechado durante 20 anos, foi sujeito a obras de requalificação e foi reinaugurado no ano passado. No entanto, até que a Câmara abra o concurso para a exploração do espaço, este encontra-se sob a alçada da Egeac, com programação pontual. Será ali que, já na quarta-feira, se realiza a programação do Dia Mundial da Mulher. Começa com o lançamento da coleção de livros "Antiprincesas", uma iniciativa da Egeac em parceria com a editora Tinta da China. De autoria de Nadia Fink, estes livros contam a história de mulheres inspiradoras, como a música Violeta Parra, a artista Frida Kahlo, a escritora Clarice Lispector e a guerrilheira Juana Azurduy. O evento termina com um concerto da brasileira Mallu Magalhães.

Quanto a visitas guiadas, há duas em locais mais antigos, no centro da cidade (as galerias subterrâneas da Rua da Prata e o Reservatório da Patriarcal no Príncipe Real) e depois há dois novos espaços a descobrir, mais recentes e fora do circuito turístico da cidade: uma visita aos locais menos conhecidos do Aeroporto (os responsáveis não querem adiantar muitos pormenores, por motivos de segurança, mas há sempre a esperança de visitar o enorme hangar) e a galeria técnica do Parque das Nações (que é uma espécie de gabinete técnico, subterrâneo, que centraliza toda a cablagem elétrica e outra do bairro, construído após a Expo 98). Para participar nestas visitas é preciso fazer a inscrição através do site da Egeac e é provável que rapidamente a lotação fique esgotada. "Mas talvez haja outras oportunidades", deixa no ar Joana Gomes Cardoso. Outras viagens a esta Lisboa por dentro.

PROGRAMA

hoje. O dia em que o teatro é das crianças,Teatro Maria Matos, das 11.00 às 18.30

terça-feira, e ainda 14, 21 e 28 de março, e 4 de abril Canta Violeta Parra, Programa de rádio na Antena 1, às 15.00 e às 16.00 com Ana Sofia Carvalheda

quarta-feira Cantar com sentido, Teatro Tivoli. Lançamento da coleção de livros "Antiprincesas"às 18.30. Estreia da curta-metragem Cantar com Sentido às 19.00. E concerto de Mallu Magalhães às 19.30.

9, 16 e 23 Março Galeria Técnica do Parque das Nações. Visitas guiadas às 11.00, 11.30 e 12.00.

10, 11, 17 e 18 de março Aeroporto Humberto Delgado Visitas. guiadas às 10.00 (duração: cerca de 2 horas)

11 de março Museu do Aljube. Visitas orientadas às 15.00 e às 17.00.

12 e 19 de Março Ciranda, Espetáculo de dança no Mercado de Santa Clara, às 19.00.

23 a 25 de Março Kaleider - The Money, Espetáculo de teatro na Sala de Sessões Públicas da Câmara Municipal de Lisboa. Dias 23 e 24 às 21.30. Nos dias 25 e 26 às 17.30 e às 21.30.

30 e 31 de março, 1 de Abril Reservatório da Patriarca.l Visitas guiadas em vários horários (duração: 45 minutos)

6 e 7 de abril Lisboa Subterrânea. Visita guiada às Galerias Romanas da Rua da Prata às 10.00 e 19.00.

8 de abril Canta Violeta Parra Com Aline Frazão, Lula Pena, Mísia, Rita Redshoes e Señoritas. Teatro Tivoli, 21.30.

Todos os eventos têm entrada livre no limite dos lugares disponíveis. Aconselha-se a marcação prévia para espetáculos e visitas guiadas.

Mais informações em: http://www.egeac.pt/evento/lugares-improvaveis/