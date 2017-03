Pub

Agente do músico nega que este tenha problemas cardíacos

Vencedor do Festival RTP da Canção, tendo garantida a presença na Eurovisão, Salvador Sobral tem estado em destaque não só pelas melhores razões. A saúde do músico de 27 anos também tem sido muito falada.

Depois de algumas publicações terem referido que Salvador tem problemas cardíacos e que precisa de um transplante de coração, a agente do cantor, Ana Paulo, já desmentiu durante a semana essa situação e disse esta quinta-feira ao Jornal de Notícias não ter "mais nada a acrescentar" sobre o assunto.

Ana Paulo refere ainda que Salvador Sobral está a "recuperar bem" da operação a duas hérnias, uma no umbigo e outra inguinal, a que foi submetido dias antes da final nacional do Festival da Canção. "A Eurovisão não está em risco, nem a carreira do Salvador", disse também ao JN.

Salvador Sobral vai participar na primeira meia-final da Eurovisão, em Kiev, a 9 de maio. A final será a 13 do mesmo mês.