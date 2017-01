Pub

O filme "São Jorge", do realizador Marco Martins, vai representar Portugal no Festival de Cinema da União Europeia em Hong Kong, que arranca a 8 de fevereiro.

O Festival de Cinema da União Europeia (EUFF, na sigla inglesa), que conta com 16 filmes, incluindo também um da Suíça, abre com a película The Happiest Day in the Life of Olli Mäki (Finlândia), no próximo dia 8, e fecha, a 24 de fevereiro, com a longa-metragem Cézanne et moi (França ), que já passou pelas salas nacionais.

O filme São Jorge, do realizador Marco Martins, que valeu a Nuno Lopes o Prémio Especial de Melhor Ator atribuído pelo júri da secção "Orizzonti" do Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro, vai ser exibido nos dias 18 e 22 de fevereiro. Em Portugal, a estreia está marcada para 9 de março.

São Jorge - que conta a história de um pugilista desempregado que se vê obrigado a trabalhar em cobranças de dívidas para sobreviver - teve a sua estreia na Ásia em dezembro durante o primeiro Festival Internacional de Cinema de Macau, no qual conquistou dois prémios (melhor realizador e melhor ator).

O cartaz completa-se com Stefan Zweig, Farewell to Europe (Áustria), longa-metragem sobre o exílio do escritor judeu austríaco durante o nazismo filmada no Brasil, atualmente em exibição em Portugal e que conta com a participação de alguns atores portugueses, entre os quais Virígilio castelo e Nicolau Breyner; Belgica (Bélgica), Family Film (República Checa); After Spring Comes Fall (Alemanha); Liza, the Fox-Fairy (Hungria); Pursuit (Irlanda); Sweet Dreams (Itália); The Day My Father Became a Bush (Holanda); Secret Sharer (Polónia); Palm Trees in the Snow (Espanha); Underdog (Suécia); A Decent Man (Suíça) e Ethel & Ernest (Reino Unido).

O festival dedica duas sessões a cada um dos filmes.