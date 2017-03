Dafne Keen e Hugh Jackman em cena com Logan

"Logan - The Wolverine", James Mangold

Boa surpresa e uma guinada inesperada da personagem Wolverine, sobretudo em relação aos seus anteriores filmes, quer a solo quer nos de X-Men. Acima de tudo, o herói ganhou finalmente carga trágica, ficou adulto ao que não é estranho também o facto de passar o filme todo frágil, coxo, doente e com desejos de suicídio.

Um figurão da Marvel a filosofar com o seu fim, quem diria. A cortesia é de James Mangold, cineasta dos estimáveis Walk The Line (e aqui há uma canção de Johnny Cash) , que imaginou uma reinvenção madura deste herói e fez questão de pedir licença à 20th Century Fox para fazer um filme violento com classificação R (que impede que a miudagem possa ver ), ou seja, essencialmente para adultos.

Entre o western (que linda a homenagem a Shane) e o road-movie, é um dos melhores filmes de super-heróis de sempre.

Classificação: ***