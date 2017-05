Pub

Concorrente romeno acusou Salvador Sobral de usar "truques baratos para vencer"

O candidato romeno do Festival Eurovisão da Canção Alex Florea criticou Salvador Sobral, dizendo que o português recorreu a estratégias de marketing e "truques baratos para vencer". Numa entrevista ao jornal romeno Adevarul, Alex e a parceira no dueto Ilinca Bacila falaram de todo o concurso e sobre os outros concorrentes.

"Na minha opinião, Salvador Sobral não tem problemas no coração, mas sim na cabeça", disse Alex Florea. O músico de 25 anos disse que o candidato português, que venceu o Festival da Eurovisão, "usou marketing para vencer, como acontece nos nossos concursos de talentos".

"A sua história de vida funcionou e o público comeu-a", continuou Alex. "Todos pensavam que Itália iria vencer, mas havia uma grande confusão em Kiev [à volta de Salvador] porque ele era misterioso, não dava entrevistas, não tirava fotos e não apareceu para os ensaios".

"O representante búlgaro também podia ter usado essa história, visto que não vê bem, mas não o fez", continuou. "Os portugueses fizeram um papel, foi isso que senti".

Ainda assim, Alex Florea admite que a canção de Salvador era "excelente". "Mas estou enervado com os truques baratos, por isso estou tão cínico. Muitas pessoas têm problemas. Mas não usam isso para vencer." O músico diz que ele próprio teve problemas em programas de talentos, mas diz nunca ter recorrido a "táticas enganosas e baratas para vencer".

"Se queres vencer, usa o que fazes profissionalmente, a tua voz, o teu show. Isso é que é vencer!", continuou.

Já Ilinca Bacila, que interpretou com Alex o tema Yodel It, elogiou a prestação de Salvador Sobral. "Estou feliz com Portugal [a vencer]. O que o Salvador fez pode ser considerado arte, por isso parabéns pelo sucesso", disse a jovem de 18 anos.

Alex não é o primeiro concorrente do Festival da Canção a criticar Salvador Sobral. Esta quarta-feira, o concorrente sueco Robin Bengtsson criticou o discurso de vitória do português.

