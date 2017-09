Pub

Vencedor da Eurovisão deu concerto gratuito no Estoril na noite de sexta-feira

Salvador Sobral despediu-se temporariamente dos palcos na noite de sexta-feira com um concerto nos jardins do Casino Estoril marcado pela emoção. O cantor, vencedora da edição deste ano da Eurovisão, emocionou-se quando interpretava o tema Amar pelos Dois com a irmã.

Salvador não conseguiu conter as lágrimas quando fez mais esta parceria com Luísa Sobral, a autora da música que venceu o Festival da Eurovisão, em Kiev. Com voz embargada, parou de cantar, levou as mãos aos olhos e assumiu a emoção. A irmã abraçou-o e o público aplaudiu, enquanto os músicos mantiveram o ritmo de embalar da música.

O músico Salvador Sobral anunciou na semana passada que vai fazer uma pausa temporária na carreira musical por motivos de saúde.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Salvador Sobral afirmou que "já não é segredo para ninguém" que o seu estado de saúde é "frágil", tendo levado ao cancelamento de vários concertos na semana passada.

"Chegou infelizmente a altura de entregar, digamos, o meu corpo à ciência e consequentemente ausentar-me de concertos e de música no geral, sair deste mundo dos civis e ir para um outro onde certamente este problema será resolvido. Infelizmente, não sei quanto tempo pode demorar, mas estarei com força e queria-vos agradecer todo o apoio que me deram até agora", afirmou o músico, que apelou para que a sua privacidade e a dos seus próximos fosse respeitada.