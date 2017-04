Pub

O cantor Salvador Sobral atua em julho no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na Casa da Música, no Porto, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e no Theatro Circo, em Braga, foi anunciado esta segunda-feira.

"Quatro datas em palcos nacionais icónicos, para um músico em fase de consolidação de carreira, cujo disco de estreia acaba de alcançar, pela primeira vez, os lugares cimeiros do top nacional de vendas: um ano após a sua edição (18 de março de 2016), Excuse Me tornou-se o 10º álbum mais vendido em Portugal", refere a promotora do artista num comunicado hoje divulgado.

Salvador Sobral atua no Centro Cultural de Belém a 02 de julho, na Casa da Música a 05 do mesmo mês, no Convento de São Francisco a 06 e no Theatro Circo a 08.

Apesar de ter editado o álbum de estreia há um ano, só recentemente Salvador Sobral captou a atenção do público, depois de, a 06 de maio, o cantor ter vencido o Festival RTP da Canção com a música "Amar pelos Dois", escrita pela irmã, a cantora Luísa Sobral. Em maio, Salvador Sobral representa Portugal na Eurovisão.

O álbum de estreia, com uma sonoridade marcada pelo jazz e pela pop, apresenta composições escritas pelo próprio Salvador Sobral e por Leo Aldrey, às quais se juntam versões, por exemplo, de Autumn in New York, de Vernon Duke, ou Nem eu, de Dorival Caymmi.

Há ainda um tema - I might just stay away - escrito por Luísa Sobral, inspirado pela obra do trompetista Chet Baker, uma das referências de Salvador Sobral.

No disco, Salvador Sobral surge acompanhado por Júlio Resende (piano), que coproduziu o disco, André Rosinha (contrabaixo) e Bruno Pedroso (bateria).

Tal como a irmã, Salvador Sobral participou num concurso televisivo de talentos vocais, dedicando-se depois ao estudo de música fora do país, nos Estados Unidos e em Espanha.