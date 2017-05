Pub

O brasileiro divulgou um vídeo do momento

"Eu quero que o Salvador Sobral ganhe a Eurovisão. É bom demais", desejou Caetano Veloso antes da final do concurso. O desejo do cantor brasileiro realizou-se e agora surge um vídeo de um momento musical entre ambos.

Depois do concerto de Caetano Veloso no Casino do Estoril, os dois encontraram-se na casa da fadista Carminho e o brasileiro tocou viola enquanto Salvador cantava "Nem Eu". A canção é um clássico da música brasileira, originalmente cantada por Nana Caymmi, mas está incluída no disco de estreia de Salvador Sobral, "Excuse me".

Algumas horas antes, o cantor brasileiro tinha partilhado também uma fotografia em que além de Salvador Sobral, aparecem as fadistas Carminho e Ana Moura.