Quem lidera as apostas é, no entanto, o candidato italiano

Uma sondagem no site do Festival Eurovisão da Canção aponta Salvador Sobral como o grande vencedor do concurso. O jovem, que levou Portugal à final do concurso pela primeira vez em sete anos, conseguiu até ao momento mais de 13 mil votos, enquanto os segundos mais votados, Itália e Bélgica, receberam cerca de 10 mil e 5 mil votos, respetivamente

Por outro lado, quando se olha para apostas, vê-se que é o italiano Francesco Gabbani que lidera. O intérprete do tema Occidentali's Karma aparece como o vencedor na maioria das casas de apostas e é logo seguido por Salvador Sobral, que canta o tema Amar Pelos Dois, composto pela irmã Luísa Sobral.

Em terceiro lugar está a Bulgária, com a música Beautiful Mess.

Numa conferência de imprensa, após a atuação que levou Portugal à final, Salvador disse estar feliz pelas "pessoas terem percebido a mensagem da canção". "A música é uma linguagem universal. Quando se canta com o coração, as pessoas compreendem", continuou.

A segunda meia-final da Eurovisão é esta quinta-feira e a final será disputada no sábado por representantes de 26 territórios: os 20 qualificados nas semifinais, os denominados 'Cinco Grandes' (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Ucrânia).