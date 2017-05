Pub

O cantor e a irmã são recebidos hoje na Assembleia da República enquanto são divulgadas mais datas de concertos

As ondas de choque da vitória de Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção, no sábado passado, continuam a ecoar. Hoje, a Assembleia da República vota uma saudação pela vitória de Portugal. A proposta foi submetida pelo presidente da Assembleia, Eduardo Ferro Rodrigues. A segunda figura do Estado vai receber Salvador e Luísa Sobral na sala de visitas do presidente da AR. Após as votações regimentais, já na residência oficial, o antigo secretário-geral do Partido Socialista almoça com os irmãos Sobral. Ontem, em visita oficial à Croácia, o Presidente da República recebeu uma inesperada saudação da homóloga croata, Kolinda Grabar-Kitarovic: "Queria felicitar vossa excelência pela vitória na Eurovisão", conta a Lusa. Ao que Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu e atribuiu o feito do português ao facto de se tratar de uma "canção romântica".

Ao interesse do público pelo intérprete de Amar pelos Dois seguem-se os anúncios de novas datas de espetáculos. É o caso do North Music Festival. Na primeira edição deste evento que decorre no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, Salvador Sobral sobe ao palco no mesmo dia, 2 de junho, que Skunk Anansie, o DJ Eric Morillo e os portugueses Amor Electro, Sean Riley & The Slowriders e Regula. O segundo e último dia do festival (3 de junho) está reservado aos latino-americanos: os brasileiros Natiruts, os cubanos Gente de Zona, e os portugueses Jorge Palma e Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, HMB e o DJ Kura.

Mais tarde, em outubro, Salvador Sobral apresenta-se em duas datas no Teatro da Trindade, em Lisboa, no ciclo de concertos Há Música no Trindade. Sobral atua nos dias 6 e 7 de outubro, no mesmo mês em que atua Vitorino, com os pianistas João Paulo Esteves da Silva e Filipe Raposo (dias 13 e 14) e Frankie Chavez (27 e 28). Anteontem, a promotora Música no Coração anunciou a data da presença de Salvador Sobral no Festival SuperBock Super Rock: 13 de julho, no palco EDP. Nesse dia, o primeiro do festival, encabeça o cartaz os Red Hot Chili Peppers. Como o DN revelou, é no projeto Alexander Search que o cantor de 27 anos subirá ao palco ao lado de Júlio Resende. O compositor e pianista é o autor das canções que partem dos poemas em inglês do heterónimo de Fernando Pessoa. A partir de hoje pode ouvir-se o primeiro tema, A Day of Sun, do álbum da dupla, a sair em junho.

Mas a presença de Salvador Sobral não se esgota nestes palcos nem nas várias datas da digressão de Excuse me que se encontravam esgotadas. Ao DN, a agente do cantor, Ana Paulo, asseverou que estão a ser ultimadas mais datas para corresponder à procura do público. Inclusive na Casa da Música e no Centro Cultural de Belém. "Estamos a estudar a hipótese. Queremos que as pessoas possam usufruir da sua música no sítio mais digno possível", afirmou.