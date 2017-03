Salva manuelina com 195 mil euros de base de licitação

Pub

Uma salva manuelina, em prata dourada de 900/1000, portuguesa, com marcas, do início do século XVI, vai leilão, em Lisboa, no dia 14 de março, com uma licitação entre os 190.000 e os 285.000 euros.

Segundo informação da leiloeira Cabral Moncada, a peça apresenta "um centro elevado em torno de um medalhão central 'São Jorge a cavalo matando o dragão' e uma profusa decoração com 'ânforas clássicas', 'dragões e outros animais fantásticos', 'folhagem', numa cerca de 'cordas e estacas'", uma "elegante salva, com o seu pé baixo original, que é um belo exemplo da introdução da linguagem do renascimento na ourivesaria civil portuguesa, nos inícios do século XVI". É o lote 700 do leilão e pode ser visto no site da empresa.

A leilão, que tem início no dia 13 de março, vai também um contador de duas portas, de influência mongol, do século XVII, com uma base de licitação entre os 20 mil e os 30 mil euros.

No centro da salva está a figura de São Jorge a cavalo matando o dragão | DR Facebook

Este cómodo "ilustra bem a originalidade, a estética e a riqueza cultural das peças de arte de encomenda portuguesa desde o tempo dos descobrimentos", assinala a leiloeira Cabral & Moncada.

O contador é em madeira de sândalo, com "faixas embutidas em marchetaria de ébano e marfim 'flores e desenhos geométricos'".