De 19 a 25, a cidade abre as portas à reflexão e ao debate. O Museu do Aljube é o epicentro da programação da EGEAC, mas no São Jorge apresenta-se um espaço simbólico

Falta no desenho de Júlio Pomar a data que, na altura, marcou o cartaz de Abril: 1974-1994. Talvez não faça muita diferença, a avaliar pelas palavras de Joana Gomes Cardoso: "Os valores de Abril são suficientemente fortes para não serem comemorados só nas datas redondas." O desenho do pintor - uma mulher que sorri de braços no ar, coberta de cravos desenhados a vermelho - é a imagem da programação Abril em Lisboa, com que a EGEAC propõe fazer uma reflexão sobre liberdade e democracia.

De 19 a 25 de Abril, são várias as propostas da empresa municipal. Joana Gomes Cardoso, presidente da EGEAC, explica que a programação foi pensada em "três contextos": "O facto da EGEAC gerir vários espaços em Lisboa que têm que ver com o 25 de Abril, nomeadamente o Museu do Aljube, que tornámos o centro da programação; a Capital Ibero-Americana, que remete para um universo de revolução que tem que ver com Abril; e esta ideia mais geral do que o mundo está a viver, como o brexit, as eleições americanas, aquilo que não sabemos que vai acontecer em França, etc."

As propostas são quase todas gratuitas. No Cinema São Jorge abre-se pela primeira vez ao público uma sala nova, uma pequena sala de projeção que terá sido usada pela censura. De 22 a 24 de abril ali vai passar em loop o filme de Manuel Mozos Alguns Cortes: Censura. "O Cinema São Jorge foi feito por uma empresa britânica, a Rank Filmes, que tinha uma sala de projeção privada que se pensa ter sido usada para efeitos de censura", diz Joana Gomes Cardoso, admitindo cautela nesta atribuição por não terem ainda podido documentá-la. No entanto, vários investigadores acreditam que assim foi. "É uma sala de cinema que ninguém conhece." As suas dimensões diminutas explicam a opção por sessões contínuas no Abril em Lisboa.

No São Jorge, onde agora se revela esta sala pequenina, vai também decorrer o Festival Política com vários workshops, cinema e debates. O Festival Política tem um "braço" na Rua Garrett, com poesia declamada na rua (dia 20, 18.30).

A responsável destaca a exposição do fotojornalista João Pina (leras páginas anteriores) - que acaba de ser distinguido com o prémio Estação Imagem 2017 -, Operação Condor. "É incompreensível que o João ainda não tivesse exposto em Portugal estas fotografias apesar de ser português e a exposição já ter corrido o mundo. Achámos que tinha tudo que ver com Abril."

No Museu do Aljube, a 25 de abril, acontecem os Dias da Memória, em que volta a repetir-se o apelo para o público entregar documentos, memórias da resistência e de encarceramento. E neste ano vão ser apresentados os testemunhos recolhidos há um ano (dia 25 das 10 às 18.00). Aqui há várias atividades programadas, até pela temática do museu municipal. No Aljube, serão mostradas as Cartas do Exílio de Augusto Boal. O dramaturgo, que viveu em Lisboa entre 1976 e 1978, dirigiu o teatro A Barraca. Foi torturado pela polícia brasileira em 1971. No dia 19, às 16.00, Diana Adringa participa numa conversa (Vidas Prisionáveis) moderada por Ana Aranha.

No dia 24, a música sobe ao palco da Praça do Comércio com Canções para uma Revolução, com inspiração ibero-americana. Passagem obrigatória por Carlos Puebla, Mercedes Sosa e José Afonso.

Joana Gomes Cardoso pretende que esta programação não tenha fim e deixe no público uma semente de reflexão para as questões da sociedade contemporânea. "Gostávamos que fosse uma proposta de reflexão que ficasse depois do 25 de Abril", diz.