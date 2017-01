Pub

Coleção de dez livros sobre pintores, de autoria de Isabel Zambujal, vai estar à venda com o DN a partir de domingo, 29 de janeiro.

Frida Kahlo já se encontrava muito doente quando inaugurou a sua primeira grande exposição. O médico proibiu-a de sair da cama e a artista assim fez: "Respeitando as ordens do médico, Frida apareceu, apareceu, para espanto de todos, muito bem arranjada, sem sair da cama!" A história, que mostra bem quão determinada era Frida Kahlo (1907-1954), é contada por Isabel Zambujal na biografia da artista mexicana que é o primeiro volume da colecção "Grande Pintores", à venda com o DN a partir de domingo, por 5,95 euros.

Cada livro é uma aventura dos irmãos Violeta e Índigo. A partir de um desenho dele ou de um vestido dela ou de outro qualquer acontecimento, os meninos, que são muito curiosos, partem à descoberta de um pintor. Destinada ao público infantil, a coleção dará a conhecer a vida e a obra de dez artistas. Depois de Frida Kahlo, virão Leonardo Da Vinci, Miró, Renoir, Amadeo de Souza Cardoso, Van Gogh, Velasquez, Salvador Dalí, Almada Negreiros e Rembrandt.

Isabel Zambujal, autora de vários livros para miúdos, entre os quais a sérieOs Saltinhos, já tinha assinado uma coleção deste género mas com compositores. "São livros que exigem imensa pesquisa. Tento encontrar pequenas curiosidades que agradem aos mais pequenos, histórias divertidas dos artistas", explica. "Mais do que as histórias dos quadros, gosto de falar das histórias dos artistas, das suas famílias, dos seus sonhos."

No caso de Frida, a trágica história do acidente de elétrico que quase a paralisou pode servir de inspiração para muitas crianças. Assim como a grande família de Almada Negreiros - que tinha oito irmãos - ou o facto de Van Gogh ser daltónico e ver tudo amarelo podem servir como pontos de identificação dos leitores. "Afinal, todos podem vir a ser artistas", conclui a autora.

No final de cada livro, há questionários, propostas de jogos e de actividades, como por exemplo ir aos museus à procura das obras dos artistas. O que será complicado no caso de Frida Kahlo (a sua casa, a Casa Azul, fica no México), mas talvez seja mais fácil no caso dos dois pintores portugueses: o livro dedicado a Amadeo é publicado precisamente no último dia em que é possível ir ver a sua exposição no Museu do Chiado, em Lisboa; e depois de lerem a biografia de Almada Negreiros, os miúdos poderão visitar com calma a exposição que lhe dedica a Fundação Calouste Gulbenkian (abre a 3 de fevereiro e fica até 5 de junho).

1. Frida Kahlo (20 JAN) Isabel Zambujal e Sebastião Peixoto

2. Leonardo Da Vinci (5 FEV) Isabel Zambujal e Júlio Vanzeler

3. Joan Miró (12 FEV) Isabel Zambujal e Vasco Gargalo

4. Renoir (19 FEV) Isabel Zambujal e Sandra Serra

5. Amadeo de Souza Cardoso (26FEV) Isabel Zambujal e Sebastião Peixoto

6. Vincent Van Gogh (5 MAR) Isabel Zambujal e Patrícia Romão

7. Velázquez (12 MAR) Isabel Zambujal e Anna Castagnoli

8. Salvador Dalí (19 MAR) Isabel Zambujal e Sebastião Peixoto

9. Almada Negreiros (26 MAR) Isabel Zambujal e Sebastião Peixoto

10. Rembrandt (2 ABR) Isabel Zambujal e Alex Gozblau

